Σύντομη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο υπουργικής συνόδου του ΟΑΣΕ στη Στοκχόλμη.

Οι δύο υπουργοί πραγματοποίησαν συζήτηση κοινωνικού περιεχομένου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Είχα σύντομη συνάντηση και συζήτηση κοινωνικού περιεχομένου με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας @MevlutCavusoglu στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου του ΟΑΣΕ – I had a brief social discussion with #Turkey FM @MevlutCavusoglu on the margins of #OSCEMC2021. pic.twitter.com/5opHufhNfr

— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 2, 2021