Την ώρα που η Τουρκία ταλανίζεται, εγκλωνισμένη στη δίνη της οικονομικής κρίσης, ο Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει τις προκλήσεις, προαναγγέλλοντας γεωτρήσεις στη Μεσόγειο, την οποία μάλιστα βαφτίζει «γαλάζια θάλασσα», στο πλαίσιο της θεωρίας της τουρκικής ηγεσίας περί «Γαλάζιας Πατρίδας».

Μιλώντας την Τετάρτη σε φιλοκυβερνητικούς δημοσιογράφους, στο εθνικό δίκτυο TRT, ο Ερντογάν προανήγγειλε πως το νέο 4ο γεωτρύπανο που αγόρασε η Τουρκία από τη Νότια Κορέα θα πραγματοποιήσει έρευνες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, την οποία αποκάλεσε «Γαλάζια Θάλασσα».

«Τώρα αποκτήσαμε το έκτο μας πλοίο, ένα πλοίο γεωτρήσεων. Με αυτά τα πλοία είτε στη Μαύρη θάλασσα, είτε ιδιαίτερα στην …» δήλωσε ο Ερντογάν κομπιάζοντας με δημοσιογράφο να τον υποβοηθά λέγοντας «Μεσόγειο». Ωστόσο ο Ερντογάν συνέχισε λέγοντας: «Εμείς ας λέμε την Μεσόγειο “Γαλάζια Θάλασσα”. Εκεί λοιπόν θα κάνουμε τις εργασίες μας πιο έντονα και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Φυσικά αυτό ενοχλεί ιδιαίτερα κάποιους», είπε εννοώντας Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Σημειώνεται πως ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, επισήμανε στον Τούρκο ΥΠΕΞ, την ανάγκη αποφυγής εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε συνάντηση που είχε με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη Στοκχόλμη, στο περιθώριο του Υπουργικού Συμβουλίου του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, ο κ. Μπορέλ, έθεσε το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου και του Κυπριακού.

Σε ανάρτησή του στο twitter ο Ζοζέπ Μπορέλ, σημειώνει: «Πρώτη συνάντηση στο περιθώριο του Yπουργικού Συμβουλίου του ΟΑΣΕ με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για να συζητήσουμε πιεστικά διμερή και περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας. Ανάγκη αποφυγής εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο & για πρόοδο στην επίλυση του Κυπριακού».

First meeting in margins of #OSCEMC2021 with @MevlutCavusoglu to discuss pressing bilateral & regional issues, including #Belarus and #Ukraine.

Need to avoid tensions in the #EastMed & advance on resolution of Cyprus question. pic.twitter.com/1krijSBqMA

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 1, 2021