Η Λίβερπουλ υποδέχεται (17:00) την Σαουθάμπτον στο Άνφιλντ, με τον Γιούργκεν Κλοπ να αφήνει στον πάγκο τον Κώστα Τσιμίκα.

Μετά από δύο συνεχόμενες εξαιρετικές εμφανίσεις, ο Έλληνας μπακ δε θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα κόντρα στους «Αγίους», με τον Άντι Ρόμπερτσον να παίρνει τη θέση του.

Την εστία των Reds θα υπερασπιστεί ο Άλισον, με τους Αρνολντ, Κονατέ, Φαν Ντάικ και Ρόμπερτσον να παίρνουν θέση στην άμυνα. Φαμπίνιο, Χέντερσον και Τιάγκο θα βρίσκονται στον χώρο της μεσαίας γραμμής, με τους Μανέ, Σαλάχ και Ζότα να είναι η επιθετική τριπλέτα της Λίβερπουλ.

Η ανάρτηση της Λίβερπουλ στα social media:

🔴 #LIVSOU TEAM NEWS 🔴

Our line-up for today’s meeting with the Saints!

— Liverpool FC (@LFC) November 27, 2021