Σε ηλικία 91 ετών πέθανε την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου στο σπίτι του στο Κονέτικατ, ο συνθέτης και στιχουργός Στίβεν Σόντχαϊμ, ένα μεγάλο κεφάλαιο στον χώρο του μιούζικαλ όπου είχε διαπρέψει με έργα όπως τα «A funny thing happened on the way to the forum», «Into the words» και «Gypsy».

Η ειρωνεία είναι ότι ο Σοντχάιμ πέθανε λίγο πριν την διανομή στις αίθουσες του μιούζικαλ «West Side Story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, στο οποίο ο πρώτος είχε γράψει τους στίχους.

Άλλες μεγάλες επιτυχίες του Σοντχάιμ ήταν οι «Follies» (1971), «A Little Night Music» (1973), «Pacific Overtures» (1976), «Sweeney Todd» (1979), «Merrily We Roll Along» (1981) και «Sunday in the Park With George» (1984). Αρκετές από αυτές τις θεατρικές επιτυχίες μεταφέρθηκαν και στον κινηματογράφο – με πιο γνωστό το «Sweeney Todd» του Τιμ Μπάρτον.

Ο Σοντχάιμ προτάθηκε μόνο μία φορά για Όσκαρ, το οποίο κέρδισε για το τραγούδι «Sooner or later» που ακούστηκε στην ταινία «Ντικ Τρέισι» (1990) του Γουόρεν Μπίτι.