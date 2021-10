Αν και όλα έδειχναν πως ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ θα αποτελούσε παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων διάβολων» μετά την «βαριά» ήττα με 5-0 από την Λίβερπουλ, τελικά ο Νορβηγός θα συνεχίσει στο πόστο του.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα από την Βρετανία η πλειοψηφία των διοικούντων της Γιουνάιτεντ έχουν ψηφίσει υπέρ της παραμονής του Σόλσκιερ ενώ, ανάμεσα σε αυτούς που στήριξαν τον «Όλε» ήταν και ο Φέργκιουσον.

Σύμφωνα μάλιστα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο «Φέργκι» έδωσε το παρών στην προπόνηση της Τρίτης(26/10), θέλοντας έτσι να δώσει μήνυμα στήριξης στον Νορβηγό τεχνικό αλλά και στην ομάδα.

Ole Gunnar Solskjær completed the training session at Carrington today, Sir Alex Ferguson was there too. Feeling around the staff is the same: he’s staying. 🔴 #MUFC

Manchester United are prepared to give him another chance with Tottenham & potentially for Atalanta/City games. pic.twitter.com/fAKASdZG7T

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2021