Ο επικεφαλής του λεγόμενου συμβουλίου εθνικής κυριαρχίας του Σουδάν, ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, αναμένεται να κάνει δηλώσεις για τις εξελίξεις στη χώρα, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Χάνταθ.

Το δίκτυο αυτό, που εδρεύει στο Ντουμπάι, μετέδωσε νωρίτερα ότι υπουργοί και πολλοί πολίτες συνελήφθησαν από στρατιωτικούς, ενώ ο πρωθυπουργός Αμπντάλα Χάμντοκ έχει τεθεί σε κατ’ οίκον κράτηση, έπειτα από εβδομάδες έντασης ανάμεσα στους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς που συμμετέχουν στο μεταβατικό κυβερνητικό σχήμα.

Διαδηλωτές συγκεντρώνονται σε δρόμους της πρωτεύουσας για να διαμαρτυρηθούν για τις συλλήψεις.

Δυνάμεις του στρατού έχουν αποκλείσει τις εισόδους στο Χαρτούμ και αρκετές γέφυρες. Μέχρι στιγμής, το επιτελείο δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για τις εξελίξεις.

This is what sets #Sudan 🇸🇩 apart from earlier military coups, such as in Mali or Guinea. The pro-democracy movement is strong here and anti-coup resistance is taking place from the very first hour.#SudanCoup https://t.co/qQqzg85dxv — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 25, 2021

Διαδηλώσεις

Χθες Κυριακή η αστυνομία του Σουδάν έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει εκατοντάδες διαδηλωτές που προσπαθούσαν να αποκλείσουν κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας. Υποστηρικτές του στρατού διaδήλωσαν την περασμένη εβδομάδα, τη δεύτερη στη σειρά, αξιώνοντας την παραίτηση της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις μεταβατικές αρχές, στις κινητοποιήσεις και στα επεισόδια συμμετέχουν οπαδοί του κόμματος του Όμαρ Ελ Μπασίρ, που κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα και ήταν πρόεδρος του Σουδάν ώσπου τον ανέτρεψε ο στρατός το 2019.

Η Ένωση Επαγγελματιών του Σουδάν, οργάνωση που πρωτοστάτησε από τα τέλη του 2018 στις μαζικές κινητοποιήσεις που οδήγησαν στην ανατροπή του πρώην προέδρου Όμαρ Ελ Μπασίρ το 2019 από τους στρατηγούς, κάλεσε τον λαό να βγει στον δρόμο και να «αντισταθεί» σε οποιοδήποτε νέο στρατιωτικό πραξικόπημα.

Civilian supremacy protesters are setting up roadblocks as they answer the call of the SPA in #Sudan to take to the streets and occupy them in response to the military’s coup. pic.twitter.com/um2zahxYSs — AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) October 25, 2021

Υπό κράτηση ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός του Σουδάν, ο Αμπντάλα Χάμντοκ, κάλεσε σήμερα τους Σουδανούς να βγουν στους δρόμους για να υπερασπιστούν με ειρηνικό τρόπο την επανάσταση, με ανακοίνωσή του η οποία σύμφωνα με το υπουργείο Πληροφοριών δόθηκε στη δημοσιότητα από τον τόπο όπου κρατείτο από στρατιωτικούς.

Sudan: Reports of a coup being underway by members of the military, according to most recent reports some of the civilians members of the transitional council are under arrest and the house of prime minister Abdallah Hamdok (*) is surrounded by the army.#sudan pic.twitter.com/uxb3K2LZPZ — Africa Elects (@AfricaElect) October 25, 2021

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο επικεφαλής της κυβέρνησης μεταφέρθηκε σε άγνωστη τοποθεσία, αφού αρνήθηκε να ταχθεί υπέρ του στρατιωτικού πραξικοπήματος.

Στο μεταξύ, ο ειδικός επιτετραμμένος των ΗΠΑ Τζέφρι Φέλτμαν εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για το εξελισσόμενο πραξικόπημα στο Σουδάν.

Μέσω του επίσημου λογαριασμού της διεύθυνσης αφρικανικών υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο κ. Φέλτμαν προειδοποίησε πως η κατάληψη της εξουσίας από τους στρατιωτικούς αντίκειται στη Συνταγματική Διακήρυξη της μεταβατικής κυβέρνησης και θα θέσει σε κίνδυνο τη συνέχιση της βοήθειας την οποία προσφέρει η Ουάσινγκτον στη χώρα.

Νωρίτερα, το υπουργείο Πληροφοριών του Σουδάν επιβεβαίωσε πως έχουν συλληφθεί τα περισσότερα από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και του συμβουλίου εθνικής κυριαρχίας, που ανέλαβε τη δημοκρατική μετάβαση της χώρας μετά την ανατροπή του Όμαρ Ελ Μπασίρ το 2019.

Κλειστό το αεροδρόμιο του Χαρτούμ

Το διεθνές αεροδρόμιο του Χαρτούμ έκλεισε και οι διεθνείς πτήσεις ανεστάλησαν, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια του Ντουμπάι.Δεν έχει υπάρξει καμιά ανακοίνωση για το αεροδρόμιο από τις αρχές του Σουδάν, εν μέσω πληροφοριών για εν εξελίξει στρατιωτικό πραξικόπημα.

Διακόπηκε η πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχει διακοπεί στην πρωτεύουσα του Σουδάν, το Χαρτούμ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς. Μέσα ενημέρωσης της αφρικανικής χώρας μετέδωσαν επίσης πως η πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχει κοπεί. Επίσης μοιάζει να έχει διακοπεί η λειτουργία μεγάλου μέρους των δικτύων τηλεφωνίας.