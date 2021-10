Διακόσιες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σήμερα στην Ρώμη στην κινητοποίηση των τριών μεγαλύτερων ιταλικών συνδικάτων, Cgil, Cisl και Uil, σύμφωνα με τα στοιχεία των οργανωτών.

Το κύριο αίτημα, που ακούστηκε από την εξέδρα της πλατείας Σαν Τζοβάνι, ήταν η άμεση διάλυση όλων των κομμάτων και οργανώσεων που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με τον φασισμό.

Μεταξύ των άλλων, στην σημερινή κινητοποίηση συμμετείχαν ο γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Ενρίκο Λέτα, ο Τζουζέπε Κόντε, πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής του κινήματος Πέντε Αστέρων και ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο.

«Λέμε όχι στον φασισμό, ναι στην εργασία, στην ασφάλεια και στα δικαιώματα», τόνισαν οι επικεφαλής των ιταλικών συνδικάτων.

