Ο Κιλιάν Εμπαπέ έκρινε χθες τον τελικό του Nations League με το «χρυσό γκολ» του κόντρα στην Ισπανία, όμως υπήρξαν έντονες αντιδράσεις για το γεγονός ότι αυτό μέτρησε κανονικά, τόσο από την ομάδα του Λουίς Ενρίκε όσο και από χρήστες των social media.

Οι διαμαρτυρίες άρχισαν αμέσως μετά την επίτευξη του τέρματος από τον επιθετικό της Παρί, μετά την κάθετη πάσα του Τεό Ερναντές, που τον έβγαλε απέναντι στον Ουνάι Σιμόν.

Το VAR όμως ήταν ευτυχώς εκεί, για να βγάλει το διαιτητή από τη δύσκολη θέση, προσφέροντάς του πολύτιμη βοήθεια.

Όντως ο Εμπαπέ βρίσκεται ελάχιστα πιο μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό, όμως υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που δε φάνηκε στη ζωντανή ροή της φάσης.

Η μπάλα βρήκε ελάχιστα στον Έρικ Γκαρθία, που προσπάθησε να ανακόψει την πάσα, και γι’ αυτό ακριβώς μέτρησε κανονικά ό,τι συνέβη από εκείνο το σημείο και μετά, με τον βοηθό να πράττει επίσης ορθά, μη σηκώνοντας τη σημαία και αφήνοντας τη φάση να εξελιχθεί.

Interesting application of offside in the #UEFANationsFinal for Kylian Mbappe’s winner.

It’s a decision which is correct in law to allow the goal, but one which many will feel should be disallowed in the spirit of the game.

Mbappe is clearly offside when the pass is played. pic.twitter.com/OWC7lUK0OT

— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) October 10, 2021