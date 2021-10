Μια φάρσα που θα τη θυμάται πάρα πολύν καιρό δέχτηκε από τους ίδιους τους συμπαίκτες του ο Τίμο Βέρνερ.

Ο γερμανός επιθετικός της Τσέλσι κλήθηκε να βοηθήσει σε ένα διαφημιστικό σποτάκι για την εταιρεία ελαστικών Yokohama, με την οποία συνεργάζεται η ομάδα του Λονδίνου τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, δύο συμπαίκτες του είχαν άλλη… γνώμη και του έκαναν μια επική φάρσα.

Ο λόγος για τους Μέισον Μάουντ και Ζορζίνιο, που εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και πήραν θέση πίσω από τα… μικρόφωνα.

Πώς; Αφού έβαλαν στο κόλπο το φωτογράφο, έβαλαν το συμπαίκτη τους να κάνει τρομερά πράγματα.

Χορούς, τραγούδια, οδήγηση ενός mini go kart ήταν μερικά από τα πολλά που έκανε ο Βέρνερ, ο οποίος άκουσε να αποκαλείται ως «Τίμι» και «Τίμπο».

Μάλιστα, την ώρα του χορού αναρωτήθηκε αν έτσι γίνεται και στη Μύκονο.

Απολαύστε!

Handled like a champion! 🙌 @TimoWerner

@masonmount_10 and Jorginho take over a Yokohama commercial and we can’t get enough of it. 😂🎬

@YOKOHAMACFC #DriveForMore pic.twitter.com/jrMikbRNdb

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 4, 2021