Στην ανανεωμένη Εθνική Πινακοθήκη και στο all-day εστιατόριό της με το όνομα Παρθένης, συναντάμε τον Έκτορα Μποτρίνι αρχηγό.

Οι ιδέες του θα σερβίρονται σε έναν χώρο 208 τετραγωνικών μέτρων, στον τρίτο όροφο του δεύτερου κτιρίου της Πινακοθήκης.

Εκτός από προνομιακή θέα στην πόλη, θα μπορούμε να απολαύσουμε μεσογειακές δημιουργίες από τον καταξιωμένο σεφ.

Επίσης, εκτός από αυτήν την πολυαναμενόμενη γαστρονομική άφιξη, θα μπορέσουμε να καμαρώσουμε τα δίδυμα αδέρφια δύο πολύ αγαπημένων μας μαγαζιών. Οι Σεϋχέλλες προσγειώνονται στην κυψελιώτικη Αγίας Ζώνης, ως συμπλήρωμα και συνέχεια των Σεϋχελλών του Μεταξουργείου.

Το κόνσεπτ δεν θα διαφέρει: μεζέδες, σαλάτες, αποστάγματα, καθαρές και νόστιμες γεύσεις.

Επίσης, ο Λευτέρης ο Πολίτης της Ομόνοιας, για πολλούς το τοπ σουβλατζίδικο της πόλης, ανοίγει δεύτερο κατάστηα στην οδό Ρόμβης 18, κάπου ανάμεσα στο Σύνταγμα και το Μοναστηράκι.

Μέχρι να ανοίξουν αυτά, ας απολαύσουμε εκείνα που έχουν ήδη μπει σε λειτουργία.

Το Diego στην Αδριανού 1 προσφέρει ενδιαφέρουσες επιλογές για να συμπηρώσετε τα cocktails σας, με σούπερ πρώτη ύλη και εκρηκτικά fusion: τα διάφανα dumplings με μοσχάρι, Yakitori (ιαπωνικά σουβλάκια) και σαλάτες με κινέζικα λάχανα, κίτρινες πιπεριές, ρύζια και άλλους απρόσμενους συνδυασμούς θα σας ικανοποιήσουν απολύτως.

Για ανοιχτόμυαλους ουρανίσκους, όλα αυτά, φυσικά-οι γεύσεις κάνουν kick στο στόμα και είναι έντονες και τολμηρές.

Το μαγαζί είναι πανέμορφο, εκεί στους πρόποδες της πιο πολυσύχναστης οδού της παλιάς Αθήνας.

Πίσω από το Diego, βρίσκεται το team των πετυχημένων projects Lost Athens, Noah, αλλά και Santiago στην Τήνο και What a Ride στη Μύκονο.

Το Θησείο θα γίνει hot ξανά.

Στην περιοχή αυτή, άλλωστε, άνοιξε τον Ιούλιο κι άλλο ένα άξιο λόγου εστιατόριο, το Merceri food & drink: μεσογειακές γεύσεις και Έλληνες μικροί παραγωγοί στον πεζόδρομο της Ηρακλειδών που αποκτά, επιτέλους, κοσμοπολίτικο χαρακτήρα.

(Κι αν μετά το φαγητό, ψάχνετε ένα αυθεντικό μπαρ με αληθινή φιλοξενία και μουσικάρες, η επιλογή πολύ κοντά στον ηλεκτρικό του Θησείου είναι μία: το ολοκαίνουργιο Tarzan με την εξαίσια μπάρα του, τα άνετα εξωτερικά τραπέζια, τα πραγματικά χαμόγελα των παιδιών που το έχουν.)

Για καλό μπέργκερ, αυθεντικό, δεν ξεχνάμε το στέκι που αγαπήσαμε στις αρχές του καλοκαιριού, τα Smash Burgers δια χειρός Τάσου Αντωνίου στον Πειραιά.

Επιλογές και σε κοτόπουλο εκτός από μοσχάρι, αμερικανιές τίμιες και πεντανόστιμες. Το πιο πετυχημένο smash της πόλης, βασικά.

Επιστρέφοντας στη λατρεμένη μου Κυψέλη, μετά την βόλτα στο Θησείο και τον Πειραιά, ας κάνουμε μια στάση στο καινούργιο, αλλά ήδη διάσημο στην περιοχή, Bateau Ivre. Σημαίνει Μεθυσμένο Καράβι, δεν βρίσκεις ποτέ άδειο τραπέζι και ομιρφαίνει κι άλλο τον πεζόδρομο της Αγίας Ζώνης.

Τα κεφτεδάκια του που μοιάζουν με σουτζουκάκια, ενώ οι σκορδάτες μπρουσκέτες με ντομάτα και αβοκάντο αποτελούν-μεταξύ άλλων πιάτων- ωραίες ιδέες για μεσημεριανό ή ακόμα και για brunch για μερακλήδες!

Όλα παρέα με ποικιλία από μπίρες, τίμια κοκτέιλ και καθαρά ποτά.

Δοκιμάστε και την λεμονάδα τους!

Το πολύ πιο καινούργιο μπραντσάδικο-καφέ Morning Sweetie που άνοιξε στην οδό Ζακύνθου κοντά στην Δημοτική Αγορά της Κυψέλης είναι φίνο και ινσταγκραμικό, pet friendly και ιδανικό για λίγη δουλίτσα με λάπτοπ στα μέσα τραπέζια.

Ο καφές είναι τέλειος (θα καταλάβετε γιατί) και οι επιλογές για τσιμπητό ποικίλλουν μεταξύ γλυκών και αλμυρών.

Η τάρτα που δοκίμασα ήταν τέλεια τραγανή και το κέικ λεμονιού με μαρέγκα όνειρο.

Θα βρείτε και american cheesecake, σαντουιτσάκια με τυρί κρέμα και φρούτα εποχής, σοκολατένια γλυκά και προσεχώς super bowls και σαλατούλες.

Και μιας που μιλήσαμε για γλυκά…

Στο Παντεσπάνι της Πεύκης, επιτυγχάνεται μια εντός τειχών απόδραση, με γλυκές γεύσεις και δροσερά απεριτίφ.

Στην καλαίσθητη αυλή του, οι μέρες του φθινοπώρου κυλούν ρομαντικά με ανάλαφρα μιλ φέιγ, σοκολατόπιτες, πάστες, κρουασάν (και αλμυρά και γλυκά!) και άλλες εποχιακές εκπλήξεις.

Τέλος, ας προσγειωθούμε στο talk of the town «In Love Again» του πολυμήχανου Θάνου Προυναρούς, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το πανδιάσημό του Baba au Rum. Πρωτότυπα γλυκά, αλμυρές επιλογές τέλειες για brunch (πχ. πεντανόστιμη κιμαδόπιτα!), άριστος καφές και φυσικά κοκτέιλ βασισμένα σε αυτόν τον περίφημο καφέ πρωταγωνιστούν πλάι στα φυτά που πωλούνται επίσης στο In Love.

Πίσω από τον κατάλογο των γλυκών, βρίσκεται ο σεφ Μιχάλης Νουρλόγλου.

Στο Piña Colada cheesecake η κρέμα τυριού ψήνεται με καρύδα, καρπάτσιο ανανά και αρωματικό δροσερό καφίρ λάιμ. Κι αυτό είναι μόνο ένα από όσα πρωτότυπα και μαγευτικά θα συναντήσουμε στο νέο αυτό μαγαζί.

Η συνέχεια από κοντά. Σε όλα τούτα! Καλή μας όρεξη και, σιγά σιγά, καλό χειμώνα.