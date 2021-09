Διαφορετικό ήταν το φετινό καλοκαίρι για τη Δέσποινα Βανδή. Η τραγουδίστρια ύστερα από 18 χρόνια γάμου με τον Ντέμη Νικολαΐδη ανακοίνωσε πως χώρισε και πως οι δυό τους τραβούν διαφορετικούς δρόμους, έχοντας όμως πάντα προτεραιότητά τους τα δύο τους παιδιά.

Αυτήν την περίοδο η 52χρονη σταρ προετοιμάζεται για το Just the 2 of US, όπου για δεύτερη σεζόν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή.

Σήμερα, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» αναφέρθηκε στο πώς κύλησαν οι προηγούμενοι μήνες και στο νέο της τραγούδι που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

«Ήταν ένα δύσκολο χρονικό διάστημα αυτό που περάσαμε. Δεν υπάρχουν πλάνα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε ακόμα και εκτός τηλεόρασης αν θα δουλέψουμε, πώς θα δουλέψουμε και ποια θα είναι τα νέα μέτρα», δήλωσε αρχικά και συνέχισε:

«Καινούρια πράγματα δεν ετοιμάζω, θα βγει ένα νέο τραγούδι μέσα στον Οκτώβρη και ο δίσκος πιο αργά. Τηλεοπτικά αυτή τη στιγμή είμαστε στον Alpha και φέτος το Just θα είναι καταπληκτικό. Από τα ζευγάρια που έχω δει θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον».

Δείτε παρακάτω όσα είπε