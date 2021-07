Μία κίνηση με έντονο συμβολισμό και σαφή απάντηση προς πάσα κατεύθυνση για τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής.

Η 23χρονη τενίστρια από τη «Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου», αποτελεί παράδειγμα στον τρόπο αντιμετώπισης κάθε δύσκολης κατάστασης της ζωής, έχοντας υπερνικήσει το «τέρας» της κατάθλιψης και ούσα υπέρμαχος της κοινωνικής ισότητας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Ναόμι Οσάκα μαγνήτισε τα βλέμματα στην τελετή έναρξης των εφετινών Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς ήταν η τελευταία λαμπαδηδρόμος «δίνοντας» ζωή στον Βωμό του Ολυμπιακού Σταδίου του Τόκιο.

Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή μέσω δημοσίευσης στο Ίνσταγκραμ, ως «το μεγαλύτερο αθλητικό επίτευγμα, πέραν κάθε αμφιβολίας» αισθανόμενη «γεμάτη ευγνωμοσύνη» για την «ύψιστη των τιμών».

«Ελπίζω όλοι οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι είναι ΟΚ να μην είσαι ΟΚ και είναι ΟΚ να μιλάς για αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν και συνήθως υπάρχει φως στο τέλος κάθε τούνελ» είχε γράψει στο περιοδικό TIME η Οσάκα στις αρχές Ιουλίου.

«Οι αθλητές είναι άνθρωποι» υπογράμμιζε σε άλλο σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από το Ρολάν Γκαρός, η Ναόμι Οσάκα ανακοίνωσε ότι δεν θα δώσει συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια του τουρνουά- κάτι που αποτελεί υποχρέωση για τους τενίστες- επικαλούμενη τις επιπτώσεις που έχει αυτή η διαδικασία στην ψυχική υγεία των αθλητών.

Μετά το πρώτο πρόστιμο και τις απειλές για μεγαλύτερες κυρώσεις, αποσύρθηκε τελικά από το Ρολάν Γκαρός έχοντας παίξει μόνο ένα ματς και αποκάλυψε ότι έχει περάσει περιόδους κατάθλιψης. Λίγο αργότερα ανακοίνωσε την απόφασή της να μην αγωνιστεί ούτε στο Γουίμπλεντον.

A Games like no other: TIME’s preview of the Summer Olympics in Tokyo https://t.co/iFeDWV9G6I pic.twitter.com/2Zl1AoezM2

— TIME (@TIME) July 8, 2021