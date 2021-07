Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι και επίσημα γεγονός. Με καθυστέρηση ενός έτους η Ιερή Φλόγα άναψε στον Βωμό του Ολυμπιακού Σταδίου του Τόκιο δια χειρός Ναόμι Οσάκα και έστειλε μήνυμα ελπίδας, ειρήνης και αλληλεγγύης σε όλον τον κόσμο.

Οι διοργανωτές κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης αναφέρθηκαν στην πανδημία, στην προετοιμασία των αθλητών και στα εμπόδια που μπήκαν λόγω του κοροναϊού. Στο τέλος έκαναν την έκπληξη επιλέγονταν την πλέον αναγνωρίσιμη παγκοσμίως αθλήτρια της Ιαπωνίας, την Ναόμι Οσάκα, για να ανάψει την Φλόγα και να δώσει το σύνθημα για την έναρξη της μεγαλύτερης γιορτής του αθλητισμού.

Η 23χρονη τενίστρια παρέλαβε την Ολυμπιακή Φλόγα από έξι παιδιά προερχόμενα από τις Περιφέρειες Ιουάτε, Μιγιάγκι και Φουκουσίμα. Είναι οι περιοχές που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι που ακολούθησε το 2011. Την κράτησαν για λίγο το καθένα και στη συνέχεια την παρέδωσαν στη Ναόμι Οσάκα.

Εκείνη αφού ανέβηκε αργά – αργά τα σκαλιά προς το νοητό βουνό Φίτζι άναψε τον βωμό στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο οποίος αποκαλύφθηκε μέσα από μία σφαίρα. Η Φλόγα αυτή, που ξεκίνησε το ταξίδι της πριν από περίπου ενάμιση χρόνο από την Αρχαία Ολυμπία, θα καίει για όλη τη διάρκεια των Αγώνων και θα σβήσει την Κυριακή 8 Αυγούστου στην τελετή λήξης.

Το όνομα της το γνωρίζουμε όλοι. Πρόκειται για την πιο γνωστή αθλήτρια της Ιαπωνίας. Είναι κάτοχος τεσσάρων Γκραν Σλαμ, έχει υπάρξει το No.1 στην παγκόσμια κατάταξη και είναι η πρώτη Ασιάτισσα που βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης του μονού. Επίσης, έχει κερδίσει τους δύο πρώτους της τίτλους Γκραν Σλαμ σε δύο συνεχόμενα τουρνουά, στο Αμερικανικό Όπεν του 2018 και το Αυστραλιανό Όπεν του 2019. Μάλιστα, έγινε η πρώτη αθλήτρια που το κατάφερε αυτό μετά την Τζένιφερ Καπριάτι το 2001.

Η προσωπικότητά της, η ειλικρίνειά της και η μαχητικότητα που δείχνει κάθε φορά που αγωνίζεται την έχουν κάνει γνωστή παγκοσμίως. Αν και ανατράφηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι γονείς της αποφάσισαν ότι θα εκπροσωπεί την Ιαπωνία. Εκείνη φορά το εθνόσημα και τους κάνει υπερήφανους.

Σε άρθρο της στο «TIME», η Γιαπωνέζα τενίστρια αναφέρθηκε στην τεράστια πίεση που δέχεται και μάλιστα αποσύρθηκε από το Ρολάν Γκαρός, διεκδικώντας το δικαίωμά της στη σιωπή όταν δε θέλει να δίνει συνεντεύξεις, προκαλώντας την οργή των διοργανωτών.

«Ελπίζω όλοι οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι είναι ΟΚ να μην είσαι ΟΚ και είναι ΟΚ να μιλάς για αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν και συνήθως υπάρχει φως στο τέλος κάθε τούνελ. Οι αθλητές είναι άνθρωποι», έγραψε χαρακτηριστικά στο άρθρο της και συχέχισε:

«Ένιωσα υπό τεράστια πίεση για να αποκαλύψω τα συμπτώματά μου, ειλικρινά επειδή ο Τύπος και το τουρνουά δεν με πίστευαν. Δεν το εύχομαι σε κανέναν και ελπίζω ότι μπορούμε να θεσπίσουμε μέτρα για την προστασία των αθλητών, ιδιαίτερα των ευάλωτων. Ίσως θα έπρεπε να δώσουμε στους αθλητές το δικαίωμα να κάνουν ένα ψυχολογικό διάλειμμα από τη διερευνητική ματιά των ΜΜΕ σε σπάνιες περιπτώσεις, χωρίς να υπόκεινται σε αυστηρές κυρώσεις».

Παράλληλα, πρότεινε αλλαγές στον τρόπο που γίνονται οι συνεντεύξεις Τύπου, αλλά και να επιτρέπεται στους τενίστες να παίρνουν έναν μικρό αριθμό «αναρρωτικών» κάθε χρόνο, για να εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις με τον Τύπο χωρίς να αποκαλύψουν τους προσωπικούς λόγους. «Πιστεύω ότι με αυτό τον τρόπο το άθλημα θα συμβαδίζει με την υπόλοιπη κοινωνία», είπε και εξήγησε ότι θα πρέπει να ισχύει ό,τι και σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά.

A Games like no other: TIME’s preview of the Summer Olympics in Tokyo https://t.co/iFeDWV9G6I pic.twitter.com/2Zl1AoezM2

— TIME (@TIME) July 8, 2021