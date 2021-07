Η μεγάλη ανάγκη για εμβολιασμό όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού έχει φουντώσει ξανά τη συζήτηση για την αναγκαιότητα των εμβολιασμών και της επίσπευσής τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εμφάνιση και έξαρση της μετάλλαξης Δέλτα έχει καταστήσει σαφές πως το μοναδικό όπλο απέναντι στην πανδημία του κοροναϊού είναι το εμβόλιο.

Η ιστορία έχει δείξει πως μονόδρομος για να καταπολεμηθεί μια υγειονομική κρίση παρόμοια με τον κοροναϊό είναι ο εμβολιασμός. «Ο εχθρός είναι κοινός και αόρατος, αλλά κάθε φορά διαφορετικός. Και απέναντί του εμείς έχουμε μόνο ένα όπλο: το εμβόλιο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ένας Αμερικανός επιδημιολόγος τη δύσκολη μάχη που δίνει κάθε φορά η ανθρωπότητα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Τρανό παράδειγμα, η εξάλειψη της ευλογιάς.

Μάλιστα μια φωτογραφία από τα οφέλη του εμβολιασμού έναντι της συγκεκριμένης θανατηφόρας νόσου ήταν αυτή που άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεται η ανθρωπότητα για τα εμβόλια. Ήταν μια εικόνα που έβγαλε στις αρχές της δεκαετίας του 1900 ο γιατρός του νοσοκομείου του Λέστερ Άλαν Γουόρνερ και έδειχνε τις δραματικές διαφορές ανάμεσα σε δύο αγόρια που εκτέθηκαν στην ευλογιά.

Η φωτογραφία που θα δείτε και παρακάτω, αναρτήθηκε και από το Ίδρυμα «Τζένερ» που έχει πάρει το όνομά του από τον γιατρό που ανακάλυψε το εμβόλιο.

We have a lot of photographs in our collection, but this is perhaps the most iconic. Both boys were exposed to smallpox, but only the boy on the right had previously been vaccinated. The photograph, taken by a doctor working in Leicester, was first published in 1901 #PhotoMW pic.twitter.com/BrYFRLtnBG

— Dr Jenner’s House (@DrJennersHouse) May 18, 2019