Ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ δεν έχει κάποιον να τον ενημερώσει για το ποιος είναι ο Ρότζερ Γουότερς; Ο ιδρυτής του Facebook ή δεν ξέρει τον Ρότζερ Γουότερς ή αισθάνεται τρομερή αυτοπεποίθηση. Αλλιώς πως να εξηγήσει κανείς ότι πρότεινε στον Ρότζερ Γουότερς να του δώσει τα δικαιώματα του «Another Brick In The Wall, Part 2» για να ντύσει μια διαφήμιση του Instagram.

Ό, τι και από τα δύο να συμβαίνει – πιθανόν και τα δύο -, η απάντηση του θρυλικού μέλους των Pink Floyd ήταν κάθετη.

Όχι και μάλιστα εμφατικά, λέγοντας «Άντε γ@@ου, αποκλείεται». Ο Ρότζερ Γουότερς αποκάλυψε ότι η πρόταση αυτή συνοδευόταν με ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, ωστόσο ο ακτιβιστής καλλιτέχνης πολύ δύσκολα θα δεχόταν κάτι τέτοιο.

Η είδηση είδε το φως της δημοσιότητας μέσω ενός βίντεο που ο γνωστός μουσικός μιλάει σε μια εκδήλωση για τα δικαιώματα του Τζουλιάν Ασάνζ. «Το αναφέρω μόνο γιατί αυτό είναι μία ύπουλη κίνηση εκ μέρους τους, να κατακτήσουν τα πάντα. Δεν θα γίνω μέρος αυτής της αηδίας, Ζούκερμπεργκ», πρόσθεσε ο θρυλικός μουσικός.

“¡Vete a la chingada!”: @rogerwaters a Mark Zuckerberg. El músico contó que le ofrecieron “una gran cantidad de dinero” por permitir el uso de Another brick in the wall II para promover Instagram. Lo narró en un acto por la libertad de Julian Assange (@Wikileaks)#VideosLaJornada pic.twitter.com/gEVqaor8Eo

— La Jornada (@lajornadaonline) June 12, 2021