Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας αποφάνθηκε την Πέμπτη ότι η χώρα μπορεί κανονικά να φιλοξενήσει το Copa America παρά την πανδημία της Covid-19, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή του τουρνουά σε τρεις ημέρες.

Η πλειοψηφία των 11 δικαστών ισχυρίστηκε ότι η διοργάνωση της Νότιας Αμερικής ενέχει απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία, δίνοντας έτσι διαταγή στην κυβέρνηση να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζονται.

«Εναπόκειται στους κυβερνώντες και τους δημάρχους να ορίσουν τα κατάλληλα πρωτόκολλα υγείας και να διασφαλίσουν ότι τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να αποφευχθεί ένας Κοπαϊός με νέες μολύνσεις και την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων» ανέφερε χαρακτηριστικά η δικαστικός Κάρμεν Λουσία στην απόφασή της.

#BREAKING Brazil Supreme Court allows Copa America to go ahead despite pandemic#AFPSports pic.twitter.com/hemBwNVmzd

— AFP News Agency (@AFP) June 10, 2021