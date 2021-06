Τι 2, τι 12, τι 22 χρονών, όπως είναι και ο Μπαστόνι, η υπερβολική φροντίδα της μητέρας προς τον γιο της δεν έχει ηλικία. Τρανό παράδειγμα το περιστατικό με τον Ιταλό αμυντικό και τη μητέρα του στο «Τσουζέπε Μεάτσα».

Λίγη ώρα μετά τη φιέστα της Ίντερ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από έντεκα χρόνια, ο 22χρονος στόπερ δέχθηκε τη βοήθεια της μητέρας όταν έτρωγε πίτσα, για να καθαρίσει τα λάδια από το πρόσωπο του.

Φυσικά, το εν λόγω στιγμιότυπο, που απαθανατίστηκε μέσω κάμερας, κυκλοφόρησε στο twitter και έγινε άμεσα viral.

@433 @JOE_co_uk @Sporf Italian Mamma never change even if you are a Serie A champion. #Bastoni https://t.co/IvuHDxICVR

— Rocco DiGi (@RoccoDigi) May 24, 2021