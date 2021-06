H Mάντσεστερ κατέκτησε το πρωτάθλημα παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε νωθρά την χρόνια, με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να αναδεικνύεται ο προπονητής της χρονιάς.

Οι συναδέλφοι του αναγνώρισαν τα πεπράγμενα των Πολιτών κατά την διάρκεια της χρονιάς με την πλειονότητα τους να επιλέγει τον Καταλανό και να του απονέμει το συγκεκριμένο βραβείο για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

«Θέλω να το μοιραστώ με τους συναδέλφους μου, αν δεν έχεις δυνατούς ανθρώπους να συναγωνιστείς, δεν μπορείς να γίνεις και εσύ καλύτερος.Η Premier League είναι το πιο δυνατό πρωτάθλημα στο οποίο έχω βρεθεί ως τώρα. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου έδωσε η Μάντσεστερ Σίτι, μου προσφέρουν τα πάντα», ανέφερε ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετά την βράβευση του.

Πλέον, η Μάντσεστερ Σίτι στρέφει την προσοχή στον τελικό του Champions League το ερχόμενο Σάββατο(29/5) κόντρα στην Τσέλσι, θέλοντας να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την φετινή χρονιά.

