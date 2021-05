Συνεχίζεται το πολιτικό και διπλωματικό θρίλερ με την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Ryanair στο Μινσκ, προκειμένου να συλληφθεί αντιφρονών δημοσιογράφος από το καθεστώς Λουκασένκο.

Πάνω από 24 ώρες μετά τη σύλληψή του εν πτήση, η τύχη του Ρομάν Προτάσεβιτς εξακολουθεί να αγνοείται, με τη Λευκορωσία να τον θεωρεί «πολιτικό κρατούμενο». «Ακόμη δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται και σε τι κατάσταση είναι. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υφίσταται βασανιστήρια από τις ειδικές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή», είπε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια

Η σύντροφος του Προτασέβιτς, η Σοφία Σαπέγκα, η οποία συνελήφθη επίσης την Κυριακή, βρίσκεται στη φυλακή Οκρεστίνα του Μινσκ, πρόσθεσε, επικαλούμενη πληροφορίες από τους συγγενείς της. Η Σαπέγκα είναι Ρωσίδα, όμως ο Ρώσος πρόξενος στο Μινσκ αρνήθηκε να την βοηθήσει, κατήγγειλε η ηγέτιδα της λευκορωσικής αντιπολίτευσης.

Sofia Sapega, Raman Pratasevich’s girlfriend and a 🇷🇺 citizen, was detained yesterday in Minsk too. We must demand the immediate release of Raman and Sofia. It is also important to launch an international investigation and end the impunity of Lukashenka’s regime. pic.twitter.com/NNMfxQbwrq

