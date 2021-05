Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πτώση καμπίνας τελεφερίκ λίμνη Γκάρντα βυθίζομντας σε πένθος την Ιταλία.

Ακόμα τρεις ακόμα τραυματίες, ανάμεσα τους δύο παιδιά, 9 και 5 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπως μεταδίδει το Rai News.

Η καμπίνα, όπως έκαναν γνωστό οι πυροσβέστες, έπεσε σε δασώδη περιοχή, κάτι που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών και της Πολιτικής Προστασίας.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι συλλυπήθηκε τις οικογένειες των θυμάτων και παρακολουθεί διαρκώς τις επιχειρήσεις για εντοπισμό άλλων επιζώντων.

Το δυστύχημα φαίνεται να προκλήθηκε όταν κόπηκε ένα καλώδιο, λίγο μετά τον σταθμό άφιξης, στο υψηλότερο τμήμα της διαδρομής που, στη λίμνη Maggiore, που φτάνει σε υψόμετρο 1.491 μέτρα.

Οι βόλτες διαρκούν περίπου είκοσι λεπτά. Η καμπίνα του τελεφερίκ έπεσε από ένα σχετικά υψηλό σημείο και έπεσε στους πρόποδες ενός μεγάλου δάσους.

Σύμφωνα με το Rai News, δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν στην καμπίνα η οποία έχει χωρητικότητα 40 άτομα.

Το τελεφερίκ είχε αναθεωρηθεί πλήρως και υποβλήθηκε σε έκτακτη συντήρηση μεταξύ 2014 και 2016. Ο ανελκυστήρας έκλεισε το 2014 και άνοιξε ξανά στις 13 Αυγούστου 2016.

Το τελεφερίκ εγκαινιάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία την 1η Αυγούστου 1970. Το σύστημα δύο καλωδίων χωρίστηκε σε δύο τμήματα: από τη Stresa έως το Alpino των 2.351 μέτρων και από το Alpino έως το Mottarone 3.020 μέτρων.

#BREAKING: 12 people confirmed dead following cable car accident near Lake Maggiore, emergency personnel in northern Italy’s Piedmont says: Tgr Raipic.twitter.com/WATvMVzELv

— I.E.N. (@BreakingIEN) May 23, 2021