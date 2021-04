Το Τορόντο είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καναδά και η πρωτεύουσα της επαρχίας του Οντάριο. Η πόλη είναι χτισμένη στην βόρεια όχθη της λίμνης Οντάριο.

Το Τορόντο έχει πληθυσμό 2.731.571 κατοίκους (στοιχεία απογραφής 2016), ενώ στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Τορόντο κατοικούν 5.928.040 άτομα (απογραφή 2016).

Το Τορόντο είναι το κεντρικό σημείο του «Χρυσού Πετάλου», της πιο πυκνοκατοικημένης περιοχής του Καναδά η οποία εκτείνεται από την Όσουα ανατολικά έως τους καταρράκτες του Νιαγάρα δυτικά.

Σύμφωνα με το el.wikipedia, το ένα τέταρτο των Καναδών κατοικεί στην περιοχή του Χρυσού Πετάλου, και περίπου ένας στους έξι Καναδούς εργάζεται εντός των ορίων της πόλης του Τορόντο.

Το Τορόντο σήμερα είναι η οικονομική πρωτεύουσα του Καναδά και αποτελεί ένα από τα πλέον κοσμοπολίτικα αστικά κέντρα του κόσμου. Ο σημερινός Δήμος του Τορόντο δημιουργήθηκε το 1998 από την συγχώνευση πέντε περιφερειακών δήμων με την δημοτική αρχή του Μητροπολιτικού Τορόντο.

Toronto is a vibe im on pic.twitter.com/sJbMeaBdzU — CEO Of Sunsets (@CEOofSunsets) April 11, 2021

The University of Toronto Campus photographed by Isabelle de Leon pic.twitter.com/JkLTmAljW8 — Academia Aesthetics (@AcademiaAesthe1) April 16, 2021

Toronto Island via: giltamin pic.twitter.com/Pclm2btotX — u n i v e r s e (@video_168) April 12, 2021

https://twitter.com/streetsofto/status/1380674371317022722?s=20

Toronto, Canada … One Of The World’s Most Beautiful

Skylines As Seen At Night!! 🌃 pic.twitter.com/VyKSqLTuC0 — James Simoncavage (@JSimoncavage) April 16, 2021

PRIME Condos, a 46-storey condominium building coming to Jarvis and Gerrard, is now hitting the market after gaining zoning approval from the City of Toronto. pic.twitter.com/JH7yvzjBf0 — Shaun Lamb (@Waterfrontlamb) April 12, 2021