Στο παιχνίδι της Σέλτικ με την Λίβινγκστον είχε οριστεί ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη, για τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου. Ωστόσο οι οπαδοί της γηπεδούχου επιφύλασσαν μία έκπληξη στου παίκτες των δύο ομάδων, αφού εκείνη την αποφάσισαν να ανάψουν πυροτεχνήματα.

Η ομάδα της Γλασκώβης αρνήθηκε να σχολιάσει το γεγονός, ενώ ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως: «Ερευνούμε το γεγονός που συνέβη στο γήπεδο και προσπαθούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για το πως προκλήθηκε.»

Πάντως η κίνηση αυτή μάλλον έφερε γούρι στην Σέλτικ, αφού νίκησε με σκορ 6-0 την αντίπαλο της, ξεκινώντας εντυπωσιακά τις υποχρεώσεις της για τα πλέι οφ της Premiership.

Celtic fans letting off fireworks during the minutes silence for the Duke of Edinburgh pic.twitter.com/YEfQGNAUxP

— Fitba Culture 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@fitbaculture) April 10, 2021