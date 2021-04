Ένα νέο επίσημο τρέιλερ για την τέταρτη σεζόν της πετυχημένης σειράς Handmaid’s Tale μόλις κυκλοφόρησε.

«Κατέστρεψες τη ζωή μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τη χώρα μου και το παιδί μου» ακούγεται να λέει στον Fred Waterford (που υποδύεται ο Τζόζεφ Φάινς) καθώς προσπαθεί να του ξεφύγει.

Η δυστοπική σειρά Handmaid’s Tale είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάργκαρετ Άρτγουντ που κυκλοφόρησε το 1985 και το οποίο αφηγείται την ιστορία της June, που ζει σε ένα απολυταρχικό καθεστώς που μεταχειρίζεται τις γυναίκες σαν ιδιοκτησία του κράτους.

Η τρίτη σεζόν της πολυβραβευμένης σειράς ολοκληρώθηκε το 2019 αλλά η τέταρτη έχει καθυστερήσει παίρνοντας απανωτές παρατάσεις λόγω της πανδημίας. Όπως όλα δείχνουν η ιστορία θα συνεχιστεί από το σημείο που η June αποτυγχάνει να αποδράσει στον Καναδά.

Freedom is just the beginning. The #HandmaidsTale returns for Season 4 on April 28, only on @hulu. pic.twitter.com/oKFiRWSo6q

— The Handmaid’s Tale (@HandmaidsOnHulu) March 30, 2021