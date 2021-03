Πέρσι ο Κιάνου Ριβς κυκλοφόρησε το δικό του κόμικ, BRZRKR, για έναν αθάνατο πολεμιστή, που είναι μισός θνητός και μισός θεός.

Τώρα, το Netflix ανακοίνωσε ότι προσαρμόζει το κόμικ σε ταινία ζωντανής δράσης και μια σειρά anime.

Keanu Reeves to Star in and Produce ‘Brzrkr’ Live-Action Film and Anime Series for Netflix https://t.co/rAogKepXjI

— Variety (@Variety) March 22, 2021