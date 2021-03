Η UNESCO προειδοποίησε σήμερα για μια αύξηση 20% του αριθμού των μαθητών σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι δεν απέκτησαν το 2020 τις βασικές δεξιότητες ανάγνωσης που αναμένονται για την ηλικία τους, λόγω του μερικού κλεισίματος των σχολείων τους εξαιτίας της πανδημίας Covid-19.

Ο αριθμός των παιδιών που δυσκολεύονται στην ανάγνωση αυξήθηκε κατά 100 εκατομμύρια στα 584 εκατομμύρια πέρυσι, αυξανόμενος πάνω από 20% και εξαλείφοντας την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες», αναφέρει λεπτομερής έκθεση της UNESCO που κάνει λόγο για «καταστροφή γενεών».

Ο βασικός αυτός δείκτης μετρά κάθε χρόνο τις δεξιότητες της ανάγνωσης των μαθητών (της Β’ και της Γ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου), θεμελιώδεις γνώσεις οι οποίες, εάν δεν είναι γερές, μπορούν να ανακόψουν μακροπρόθεσμα την εκπαίδευση του μαθητή.

Connectivity is key 🔑 to guarantee the #RightToEducation.

Yet, 1 out of 3 students do not have the appropriate connectivity, device & digital skills required to learn online.

We must address this injustice to #LeaveNoOneBehind: https://t.co/KFOxHEAudk #LearningNeverStops pic.twitter.com/zDyCuQs8JV

— UNESCO 🏛 #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) March 26, 2021