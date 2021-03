Τις θερμές του ευχές εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

«Τις καλύτερες ευχές στο λαό της Ελλάδας επί τη 200ή επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν περήφανο να παίξει το ρόλο του στη θέσπιση του σύγχρονου ελληνικού κράτους και εκτιμώ ιδιαίτερα τη φιλιά που υπάρχει μεταξύ των λαών μας σήμερα», αναφέρει το μήνυμα του κ. Τζόνσον.

Best wishes to the people of Greece on the 200th anniversary of the Greek Revolution. The UK was proud to play its part in the establishment of the modern Greek state and I greatly value the friendship that exists between our people today 🇬🇧🇬🇷

