Πολιτισμός

Μια μοναδική διάλεξη για την Επανάσταση του 1821 στο τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Ohio State

Η διάλεξη είναι αφιερωμένη στην Ελληνική Επανάσταση και τιτλοφορείται «Islands on Fire: Fighters, Pirates, Slaves in the Greek Revolution» («Φωτιά στα νησιά: Πολεμιστές, πειρατές, σκλάβοι στην Ελληνική Επανάσταση»).