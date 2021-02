Ο Sufjan Stevens μοιράστηκε το νέο του βίντεο σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο για το τραγούδι «Tell Me You Love Me», ένα κομμάτι από το νέο άλμπουμ του μουσικού με τίτλο «The Ascension».

Η νέα συνεργασία

Στο νέο κλιπ επανενώνεται με τον σκηνοθέτη, ο οποίος προηγουμένως προτίμησε τον Stevens για το soundtrack του θρυλικού «Call Me By Your Name». Το κομμάτι του Stevens «Mystery of Love», με μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, είχε γίνει το απόλυτο ερωτικό τραγούδι.

Το βίντεο για το «Tell Me You Love Me» δημιουργήθηκε επίσης σε συνεργασία με τον φωτογράφο Alessio Bolzoni και την καλλιτέχνη Celia Hempton.

Σε μια δήλωση του ο Γκουαντανίνο είπε: «Το πόνο που αισθάνεται κανείς όταν αγαπά και η ανάγκη μας για αγάπη, το μυστήριο των σωμάτων που συγκρούονται, τις παράξενες πτυχές της φύσης, την υπέροχη μουσική ποίηση και τη φωνή του Sufjan – όλα αυτά οδήγησαν σε αυτό το βίντεο που είμαι περήφανος που έφτιαξα με τη συνεργασία δύο ακόμη σπουδαίων καλλιτεχνών, του Alessio Bolzoni και της Celia Hempton.»

Δείτε το κλιπ