Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου που σημειώθηκε στην πόλη Μέμινγκεν της Βαυαρίας στο κτίριο που ανήκει στον Βαυαρικό Ερυθρό Σταυρό, ανέφερε η εφημέριδα Bild επικαλούμενη μια εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Εξάλλου η εφημερίδα πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να σημειωθεί νέα έκρηξη στο κτίριο.

#URGENT | Several people injured after gas explosion in #Bavaria, Germany – reports https://t.co/ZTUFHR95H9#SputnikUrgent pic.twitter.com/a0UuxeJZhT

— Sputnik (@SputnikInt) February 5, 2021