Μια σπάνια κουκουβάγια του χιονιού τράβηξε τα βλέμματα εκατοντάδων περαστικών στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης την περασμένη Τετάρτη.

Here are my obligatory contributions to the snowy owl photos. I took a break from work to see the second ever recorded snowy owl in Central Park (the last was in 1890). #birdcp pic.twitter.com/qbRLIqTCvs

— Ben Stadler (@TheBenStadler) January 28, 2021