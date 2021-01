Στραβά και ανάποδα έχει μπει το 2021 για τη Λίβερπουλ, με την πρωταθλήτρια Αγγλίας να αγνοεί τη… χαρά της νίκης στα ματς πρωταθλήματος.

Οι Reds τρέχουν ένα αρνητικό σερί πέντε αγώνων χωρίς τρίποντο, με αποτέλεσμα να χάσουν πολύτιμο έδαφος στη μάχη για τη διατήρηση των κεκτημένων στην Premier League.

Το χθεσινό κάζο από τη Μπέρνλι έριξε τη Λίβερπουλ στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, πίσω από τις δύο ομάδες του Μάντσεστερ και τη Λέστερ, με τα αρνητικά ρεκόρ να μην έχουν τελειωμό για τους πρωταθλητές.

Πρώτη φορά μετά το Μάιο του 2000 οι Reds δε βρίσκουν δίχτυα για τέσσερα συνεχόμενα ματς (Νιουκάσλ, Σαουθάμπτον, Γιουνάιτεντ, Μπέρνλι), ένα στατιστικό που ξυπνάει… μνήμες στον Γιούργκεν Κλοπ.

Συγκεκριμένα, είναι η πρώτη φορά μετά το Δεκέμβρη του 2006 που μια ομάδα του γερμανού τεχνικού δεν κατορθώνει να… ματώσει τα δίχτυα σε τέσσερα σερί ματς πρωταθλήματος.

Όταν ο Κλοπ βρισκόταν στην άκρη του πάγκου της Μάιντς, η γερμανική ομάδα είχε σημειώσει το ίδιο αρνητικό ρεκόρ.

Δεν είχε παραβιάσει την εστία των Σάλκε, Αμβούργου, Ανόβερου και Στουτγκάρδης.

4 – This is the first time a Jürgen Klopp side has gone four league games without scoring since his Mainz side did so in the Bundesliga, between November and December 2006. Throwback. pic.twitter.com/0rvM29BG9D

— OptaJoe (@OptaJoe) January 21, 2021