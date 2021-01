Ήταν 17 Οκτωβρίου 2020, στον εκτός έδρας αγώνα της Λίβερπουλ με την Έβερτον, όταν ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο γόνατο κάνοντας τους Κόκκινους να παγώσουν.

Έχουν περάσει ήδη τρεις μήνες από εκείνη την ημέρα και ο ολλανδός κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ πάτησε ξανά χορτάρι μοιράζοντας χαμόγελα στις τάξεις των Ρεντς.

Ο Φαν Ντάικ φαίνεται αρκετά καλά, κάνοντας κάποια κόλπα με την μπάλα και δηλώνοντας ουσιαστικά πως σε λίγο καιρό θα είναι ξανά διαθέσιμος για να φορέσει τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Δείτε το βίντεο:

Virgil is back out on the pitch. 🔥 pic.twitter.com/cgPX0YcWHP

— Watch LFC (@Watch_LFC) January 17, 2021