Η Χορωδία της Νοτρ Νταμ θα δώσει χριστουγεννιάτικη συναυλία υψηλής συμβολικής σημασίας, χωρίς κοινό, στον καθεδρικό ναό του Παρισιού, που καταστράφηκε από πυρκαγιά τον Απρίλιο 2019, ανακοίνωσε ο αρχιεπίσκοπος της γαλλικής πρωτεύουσας Μισέλ Οπετί.

Στην συναυλία, την πρώτη που δίνεται από την Χορωδία στο εσωτερικό του καθεδρικού ναού, υπό την διεύθυνση του Henri Chale, θα συμμετέχουν 20 ενήλικες τραγουδιστές που θα συνοδεύονται από τον Yves Castagnet στο νοικιασμένο για την περίσταση εκκλησιαστικό όργανο. Θα συμμετέχουν δύο σολίστες, η Julie Fuchs (σοπράνο) και ο Gautier Capuçon (βιολοντσέλο).

Θα πραγματοποιηθεί υπό πολύ αυστηρούς υγειονομικούς κανόνες και θα μεταδοθεί στις 24 Δεκεμβρίου από την France2 και το γαλλόφωνο καθολικό τηλεοπτικό δίκτυο KTO.

Στις 15 Απριλίου του 2019, λίγο πριν τις 18:18 τοπική ώρα Γαλλίας, ξέσπασε πυρκαγιά στη Παναγία των Παρισίων εξαιτίας της οποίας κατέρρευσε σημαντικό μέρος της στέγης του ναού και το γοτθικό βέλος, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστη και στο εσωτερικό του ναού με αποτέλεσμα αρκετά κειμήλια να καταστραφούν.

Η φωτιά ξέσπασε στο πίσω μέρος του γοτθικού καθεδρικού ναού, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης τις τελευταίες ημέρες. Μέσα σε λίγα λεπτά, άρχισε να βγαίνει καπνός και οι πρώτες φλόγες άρχισαν να επεκτείνονται.

Οι προσπάθειες των εκατοντάδων πυροσβεστών που βρέθηκαν άμεσα στο σημείο δεν ήταν δυνατές για να περιορίσουν σημαντικά τις φλόγες. Αποτέλεσμα ήταν η φωτιά να επεκταθεί σε ολόκληρη τη στέγη, στα κωδωνοστάσια, καθώς και στον ένα πύργο του ναού.

