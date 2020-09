Η πυρκαγιά της 15ης Απριλίου του 2019 στην Παναγία των Παρισίων χαρίστηκε στην αρχαιολογική κρύπτη που βρίσκεται κάτω από την πλατεία, μπροστά από τον καθεδρικό.

Μετά από επίπονες εργασίες καθαρισμού της σκόνης από μόλυβδο, η αρχαιολογική κρύπτη ξανάνοιξε την περασμένη Τετάρτη για το κοινό, φιλοξενώντας μια έκθεση για δύο πρόσωπα σημαντικά στην ιστορία του μεσαιωνικού αρχιτεκτονήματος: τον συγγραφέα Βίκτορ Ουγκό, ο οποίος το 1831 έφερε στον κόσμο τον χαρακτήρα του Κουασιμόδου, του καμπούρη κωδωνοκρούστη και τον αρχιτέκτονα Εζέν Βιολέ-λε-Ντυκ (Eugène Viollet-le-Duc), ο οποίος σχεδίασε το θαυμάσιο κωδωνοστάσιο – που κατέρρευσε λόγω της πυρκαγιάς – αλλά και ηγήθηκε των εργασιών αποκατάστασης του ναού λίγα χρόνια μετά.

