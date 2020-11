Η Αργεντινή βυθίζεται στο πένθος. Με δάκρυα στα μάτια σπεύδουν στο γήπεδο της Μπόκα οι Αργεντινοί για να θρηνήσουν.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, ο πρόεδρος της Αργεντινής ανακοινώνει τριήμερο πένθος για την πιο χαρακτηριστική ποδοσφαιρική μορφή στην ιστορία του έθνους.

Άλλωστε ο Μαραντόνα για τους συμπατριώτες του δεν ήταν απλώς ο καλύτερος ποδοσφαιριστής αλλά ένας… θεός επί γης. Η είδηση της απώλειάς του έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα, απ’ άκρη σ’ άκρη, καθώς ο Ντιέγκο δεν… ανήκε σε μια ομάδα, αλλά σε ολόκληρη την Αργεντινή.

Το «αντίο» του αργεντινού Προέδρου μέσω Twitter

Νωρίτερα ο ίδιος είχε αποχαιρετήσει τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή με το παρακάτω tweet στο οποίο τονίζει πως «Μας πήγες στην κορυφή του κόσμου, θα μας λείπεις για πάντα»:



Ο Αλμπέρτο Φερνάντεζ δήλωσε στην Clarin, μέσο που ανακοίνωσε τον θάνατο του Μαραντόνα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι η χειρότερη είδηση που θα μπορούσε να ακούσει ο λαός της Αργεντινής. Τον αγαπήσαμε, προσπαθώ να έρθω σε επαφή με την οικογένειά του, υπάρχει τόση θλίψη«.

Οι ημερομηνίες για το τριήμερο πένθος θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ τα έξοδα της κηδείας αναμένεται να καλυφθούν από την κυβέρνηση.

Ακόμη και οι φωτεινοί πίνακες στους δρόμους της Αργεντινής αποχαιρετούν τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

Την ανακοίνωση του προέδρου ακολούθησαν tweets από κορυφαία ειδησεογραφικά πρακτορεία αλλά και χρήστες του Twitter:

There will be three days of national mourning in Argentina according to President Alberto Fernandez after the news of Diego Maradona’s death 🙏🇦🇷 pic.twitter.com/egQZg0UwEg

Argentinean President Alberto Fernández has announced three days of national mourning following the death of icon Diego Maradona pic.twitter.com/UAdJco5uSi

«You took us to the top of the world. You made us immensely happy. You were the greatest of all. Thanks for having existed, Diego. We will miss you for life.”

– Alberto Fernandez, Argentina president. He has announced 3 days of national mourning. pic.twitter.com/eHFLlNYhaz

