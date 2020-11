Ο John Cleese έχει πυροδοτήσει εκ νέου οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενισχύοντας παράλληλα την υποστήριξή του στη J.K. Rowling με νέο σχολιασμό κατά των τρανς ανθρώπων.

«Φοβάμαι ότι δεν ενδιαφέρομαι για τους trans», απάντησε ο αστέρας του Monty Python σε μια ερώτηση σχετικά με την υποστήριξή του στη συγγραφέα του Χάρι Πότερ και την αμφιλεγόμενη στάση της για τους τρανς ανθρώπους.

Right now I’m more focussed on threats to democracy in America, the rampant corruption in the UK, the appalling British Press, the revelations about police brutality… https://t.co/y6l33FBQNL

«Ελπίζω απλώς να είναι χαρούμενοι και να τους συμπεριφέρονται ευγενικά. Αυτή τη στιγμή είμαι περισσότερο επικεντρωμένος στις απειλές κατά της δημοκρατίας στην Αμερική, στην ανεξέλεγκτη διαφθορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον τρομακτικό Βρετανικό Τύπο, στις αποκαλύψεις για την αστυνομική βία …».

Why the fuck can’t you just let people be who they want to be? Do you actually think there is some deep conspiracy to turn people «against their genders»? Or do you like her as a person and therefore there isn’t anything she can do wrong? Latter probably…

— Michael Afterglow Kweeno (@michaelacquino) November 22, 2020