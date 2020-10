Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, μεταβαίνει στη Χίο, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλου κ. Μάνος Λογοθέτης μεταβαίνει στη Σάμο.

Επισημαίνεται ότι δεν έχει, μέχρι στιγμής, καταγραφεί κανένας τραυματισμός αιτούντων ασύλου και εργαζομένων, ούτε ζημιές στις κτιριακές εγκαταστάσεις των δομών.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι σε διαρκή επικοινωνία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για δομές που έχουν αναπτυχθεί σε παραθαλάσσιες περιοχές και διατρέχουν κίνδυνο από -επακόλουθα του σεισμού- φαινόμενα.

Ταυτόχρονα, αιτούντες άσυλο που διέμεναν σε καταλύματα πλησίον της θάλασσας, έχουν ήδη μεταφερθεί σε υψηλότερα επίπεδα εντός των δομών φιλοξενίας, όπου και διαβιούν.

No injuries from the #earthquake have been recorded so far among asylum seekers and workers at refugee camps in Samos and Chios, no material damages either, acc to Greece migration ministry. Minister @nmitarakis heading to Chios, first reception gen sec @ManosLogothetis to Samos

— Giorgos Christides (@g_christides) October 30, 2020