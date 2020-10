Δίχως τέλος είναι η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Γαλλίας – Τουρκίας μετά τον παραληρηματικό λόγο του τούρκου προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν, κατά του γάλλου ομολόγου του, Εμανουέλ Μακρόν, ότι «χρήζει ψυχικής βοήθειας».

Τελευταίο επεισόδιο που άναψε φωτιές στις ήδη τεταμένες σχέσεις αποτελεί το εξώφυλλο του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, το οποίο διακωμωδεί με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο τον Ερντογάν.

Ο Ερντογάν διακρίνεται να σηκώνει το ρούχο μιας μουσουλμάνας, η οποία είναι γυμνή, και απεικονίζεται να αναφωνεί «Ωωω, ο Προφήτης». Μάλιστα, η λεζάντα γράφει: «Ερντογάν: στην ιδιωτική του ζωή είναι πολύ αστείος».

Παίρνοντας τη σκυτάλη ο Σερντάρ Τσαμ, υφυπουργός Τουρισμού της Τουρκίας, επιτέθηκε με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά του γαλλικού εντύπου, αποκαλώντας τους συντάκτες του στα γαλλικά μέσω twitter «μπάσταρδους και σκύλας γιους».

Σε τόνο που προφανώς δεν αρμόζει σε κυβερνητικό αξιωματούχο, ο Τσαμ έγραψε: «Είστε μπάσταρδοι, είστε σκύλας γιοι…».

Σε αρκετά πιο ήπιους τόνους, ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας έγραψε: «η αντι-μουσουλμανική ατζέντα του γάλλου προέδρου Μακρόν αποφέρει καρπούς! Το Charlie Hebdo μόλις δημοσίευσε μια σειρά από τα λεγόμενα κινούμενα σχέδια γεμάτα από περιφρονητικές εικόνες προς τον πρόεδρό μας.

» Καταδικάζουμε αυτή την πιο αηδιαστική προσπάθεια για τη διάδοση του πολιτιστικού ρατσισμού και του μίσους. Και πάλι, οι ρατσιστικές, ξενοφοβικές, ισλαμοφοβικές και αντισημιτικές υποκινήσεις δεν θα μπορέσουν να μας προκαλέσουν. Αρνούμαστε να υποκύψουμε στον εκφοβισμό και τις προκλήσεις σας βάσει της αντιληπτής σας θυματοποίησης».

The so-called caricatures are loathsome and they are devoid of any real sense of human decency. It’s clearly the product of a xenophobic, Islamophobic, and intolerant cultural environment the French leadership seems to want for their country.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 27, 2020