View this post on Instagram

Ότι υπάρχει παιδικό βιβλίο με τίτλο: Το ψάρι του Χάρη,το ξέρατε!!!#harisromas #harisromasfans#harisromas❤ #tokafetisxaras #to_kafe_tis_xaras #actorslife #antennatv #ilovebooks📚