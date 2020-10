Στο νοσοκομείο εσπευσμένα μεταφέρεται ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σήμερα διαγνώσθηκε θετικός στον κοροναϊό, με το στιγμιότυπο από το ελικόπτερο που περιμένει μπροστά από τον Λευκό Οίκο για να τον μεταφέρει, να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ νωρίτερα σήμερα ο κ. Τραμπ ανέβασε πυρετό, ενώ έχει ήπια συμπτώματα.

Όπως αναφέρει το NBC Νews, πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο και θα εργαστεί για λίγες μέρες από το νοσοκομείο.

Η διακομιδή του στο νοσοκομείο έγινε με ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

WATCH: Marine One lands on White House lawn to transport President Trump to medical center. pic.twitter.com/Gyaqut7Ah2 — NBC News (@NBCNews) October 2, 2020

President Trump is headed to Walter Reed hospital after being diagnosed with Covid-19, according to the White Househttps://t.co/3hQwKwGhFj — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 2, 2020

BREAKING: NBC News Special Report: President Trump will go to Walter Reed National Military Medical Center for further medical evaluation. https://t.co/cSvI89O40a — NBC News (@NBCNews) October 2, 2020

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι έχει υποβληθεί σε πειραματική θεραπεία με πολυκλωνικά αντισώματα για την Covid-19, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Σήμερα το απόγευμα, ο πρόεδρος παραμένει κουρασμένος αλλά έχει υψηλό ηθικό», ανέφερε ο Σον Κόνλεϊ, ο γιατρός του προέδρου των ΗΠΑ σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα.

Πρόσθεσε, δε, ότι του χορήγησε μια δόση από το πειραματικό κοκτέιλ αντισωμάτων που αναπτύσσει η φαρμακευτική εταιρεία Regeneron και το οποίο έχει δώσει ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα στις κλινικές δοκιμές που έγιναν σε μικρό αριθμό ασθενών.

Τονίζεται ότι σε ανακοίνωσε που εξέδωσε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος, η Μελάνια Τραμπ έχει «ελαφρύ βήχα και πονοκέφαλο».

Ο γιατρός δεν διευκρίνισε πιο συγκεκριμένα τα συμπτώματα του Αμερικανού προέδρου, πέραν της κόπωσης. Εκτός από το φάρμακο αυτό ο Τραμπ λαμβάνει επίσης ψευδάργυρο, βιταμίνη D, φαμοτιδίνη, μελατονίνη και ασπιρίνη.

Η εβδομάδα που ο Τραμπ «συνάντησε» τον κοροναϊό

Η είδηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ νοσεί από κοροναϊό έσκασε σαν βόμβα, επηρεάζοντας μέχρι και τις διεθνείς αγορές.

Όταν το πρώτο σοκ ξεπεράστηκε, όλοι άρχιζαν να διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο το προεδρικό ζεύγος κόλλησε τον κοροναϊό.

Η επιστημονική και «δημοσιογραφική» ιχνηλάτηση ξεκινά από τον κήπο του Λευκού Οίκου, απ’ όπου το προηγούμενο Σάββατο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό της Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Τραμπ, χωρίς να φοράει μάσκα, εμφανίστηκε στο βήμα με την Μπάρετ και την οικογένεια της. Ενώ ως θεατές παρευρίσκονταν περίπου 200 άνθρωποι.

Ανάμεσά τους βρισκόταν ο Γερουσιαστής της Γιούτα, Μάικ Λι και ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Notre Dame, Τζον Τζένκινς. Ο Τζένκινς δεν είχε μάσκα. Ο Λι την κρατούσε στα χέρια του και σε κάποια στιγμή σηκώθηκε και αγκαλιάστηκε με φίλους του. Και οι δύο άνδρες βρέθηκαν αργότερα θετικοί στον κοροναϊό.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ και πάλι από τον κήπο του Λευκού Οίκου, ανακοίνωσε νέα μέτρα για περισσότερα τεστ, προκειμένου να νικηθεί ο «ιός της Κίνας», όπως είπε. Ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξος δηλώνοντας πως σύντομα η πανδημία θα ηττηθεί. «Στρίβουμε τώρα στη γωνία» είπε.

Ελάχιστοι από το κοινό του, μέλη του Κογκρέσου και κρατικοί αξιωματούχοι, φορούσαν μάσκες. Μάσκα δεν φορούσε ούτε ο Τραμπ, ούτε ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς που τον διαδέχτηκε στο βήμα.

Την Τριτη, ο Τραμπ προετοιμαζόταν, παρουσία συνεργατών του, για το πρώτο του debate ενάντια στον Τζο Μπάιντεν. Οι πρόβες του έγιναν στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Όπως συχνά έχουν αναφέρει δημοσιογράφοι το θέαμα ανθρώπων με προστατευτικές μάσκες εντός του Λευκού Οίκου είναι εξαιρετικά σπάνιο.

Την ίδια ημέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του και συνεργάτες του προέδρου επιβιβάστηκαν στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One για να φτάσει στο Οχάιο για το πρώτο debate.

Κανείς απ’ όσους επιβιβάστηκαν δεν φορούσε μάσκα. Ανάμεσά τους και η στενή συνεργάτις του Τραμπ, εκτελεστική σύμβουλος δημοσίων σχέσεων και πολιτικός σύμβουλος που υπηρετεί ως ανώτερος σύμβουλος του αμερικανού προέδρου, Χόουπ Χιξ.

Στον χώρο του debate οι συγγενείς του Τραμπ αν και αρχικά εμφανίστηκαν φορώντας μάσκες, κατά τη διάρκεια της προβολής της συζήτησης τις έβγαλαν. Ο Τραμπ ειρωνεύτηκε τον Μπάιντεν για την επιλογή του να φοράει συχνά μάσκα, δηλώνοντας πως ο ίδιος τη φοράει όταν πιστεύει ότι τη χρειάζεται.

Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη ο αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε σε μια μεγάλη εκδήλωση άντλησης χορηγιών στη Μινεάπολη. Στο προσκήνιο ο Τραμπ στεκόταν γύρω από ένα συνωστισμένο, χωρίς μάσκες, πλήθος στο οποίο μάλιστα άρχισε να μοιράζει καπέλα της καμπάνιάς του. Λίγα μέτρα πιο μακριά, στα παρασκήνια η Χιξ που τον συνόδευε, δεν έδειχνε να είναι και στην καλύτερη κατάσταση.

Στην πτήση της επιστροφής, η Χιξ απομονώθηκε σε ξεχωριστή καμπίνα. Ο Τραμπ όμως παρά τις βάσιμες ενδείξεις ότι η στενή του συνεργάτις πιθανότατα να είχε προσβληθεί από κοροναϊό για 24 ώρες συνέχισε κανονικά τις δραστηριότητες τους, πάντα φυσικά χωρίς να φορά μάσκα.

Αυτός και η σύζυγός του μπήκαν σε καραντίνα λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των θετικών αποτελεσμάτων της Χιξ. Η Χόουπ Χιξ, «διαγνώστηκε θετική, μόλις το έμαθα», είπε ο πρόεδρος λίγο αργότερα.

Αργότερα την Πέμπτη, το αμερικανικό προεδρικό ζεύγος εξετάστηκε για Covid-19. Tα αποτελέσματα είναι γνωστά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, θύμα της αλαζονικής και αδιάφορης στάσης του απέναντι στον ιό, καλείται πλέον να αντιμετωπίσει όλα όσα για μήνες αρνιόταν πεισματικά να δει.