Αντιμέτωπη με πιέσεις για να αναλάβει δράση μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο προσφυγικό καταυλισμό στη Μόρια της Λέσβου, η γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ έχει υποσχεθεί ότι θα ληφθεί μέχρι μεθαύριο, Τετάρτη, μια απόφαση για την υποδοχή περισσότερων προσφύγων, έγινε γνωστό από πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

Η Μέρκελ βρίσκεται σε επαφή με τον υπουργό Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ και σχεδιάζει επίσης συναντήσεις με περιφερειακούς δημάρχους για τη μετεγκατάσταση μερικών από τους άστεγους πλέον κατοίκους της Μόριας, δήλωσαν σήμερα στο Γερμανικό Πρακτορείο μέλη της κυβερνώσας Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) έπειτα από συνομιλίες υψηλόβαθμων κομματικών αξιωματούχων.

Το Γερμανικό Πρακτορείο επισημαίνει πως η γερμανική κυβέρνηση εξακολουθεί να επικεντρώνει σε μια κοινή ευρωπαϊκή λύση στην ανθρωπιστική κρίση.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Deutsche Welle, η Γερμανία προτίθεται να δεχτεί άμεσα περισσότερα από 150 παιδιά και άλλους πρόσφυγες από τον κατεστραμμένο προσφυγικό καταυλισμό στη Μόρια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ δήλωσε ότι το θέμα βρίσκεται στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη.

Όπως διαβεβαίωσε, το Βερολίνο θα συμβάλλει «ουσιαστικά» επειδή οι πρόσφυγες στη Λέσβο βρίσκονται σε μια «απελπιστική κατάσταση». Πρόκειται για μια «ιδιάζουσα κατάσταση ανάγκης», επεσήμανε προκειμένου να εξηγήσει την αλλαγή στάσης. Μέχρι πρόσφατα ακόμη, η επίσημη κυβερνητική γραμμή ήταν πως η Γερμανία δεν πρόκειται να υποδεχθεί μονομερώς πρόσφυγες.

Όπως δήλωσε σήμερα ο κ. Ζάιμπερτ, το Βερολίνο είναι έτοιμο να δεχτεί πρόσφυγες κυρίως οικογένειες με παιδιά από την Ελλάδα.

Παράλληλα άφησε όμως ανοιχτό κατά πόσο η γερμανική κυβέρνηση θα καταλήξει ήδη την Τετάρτη σε μια συγκεκριμένη απόφαση σε ό,τι αφορά τον αριθμό των προσφύγων που θα έρθουν.

Όπως επεσήμανε, το Βερολίνο βρίσκεται επ’ αυτού σε στενή επαφή με την Αθήνα, προσθέτοντας ακόμη ότι η ελληνική κυβέρνηση κατέστησε σαφές πως την ευθύνη για τους πρόσφυγες στη Λέσβο έχει κατά κύριο λόγο η Ελλάδα.

Η εξέλιξη αύτη δεν είναι τυχαία και δεν προέκυψε μόνο λόγω της πίεσης της κοινής γνώμης και κομμάτων της αντιπολίτευσης. Υπέρ της υποδοχής προσφύγων από την Ελλάδα τάσσονται όλο και περισσότεροι πολιτικοί των χριστιανικών κομμάτων αλλά και από τους συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες

. Σήμερα το μεσημέρι το προεδρείο του SPD ζήτησε με κατηγορηματικό τρόπο η κυβέρνηση να αποφασίσει εντός 48 ωρών για τον αριθμό των προσφύγων που θα δεχτεί η Γερμανία από την Ελλάδα όπως και για τον τρόπο της κατανομής στα κρατίδια και τους δήμους.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ ανακοίνωσε σήμερα σε συνεδρίαση του προεδρείου των Χριστιανοδημοκρατών ότι σκοπεύει άμεσα να συναντηθεί επ’ αυτού με αρκετούς δημάρχους.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον οποίο ενημέρωσε για την επίσκεψή του στη Μόρια.

«Η Μόρια πρέπει να σηματοδοτήσει την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ. Οι προσωρινές λύσεις πρέπει να είναι παρελθόν. Είναι καιρός για μια πραγματική ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, βασισμένη σε ισχυρότερη αλληλεγγύη» έγραψε στο twitter ο Νταβίντ Σασόλι.

Today, I met with Commission VP @MargSchinas after his visit to Lesvos.#Moria must mark the beginning of a new chapter in EU migration policy. Makeshift solutions should be a thing of the past. It is high time for a true #MigrationEU policy, based on stronger solidarity. pic.twitter.com/4nXbZFZDl8

— David Sassoli (@EP_President) September 14, 2020