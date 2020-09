Οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στην τουρκική παραβατικότητα, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρέσβης επεσήμανε πως χάρηκε που είδε τον κ. Δένδια πριν από το ταξίδι του στα Ηνωμένα Έθνη αύριο.

«Εκτιμούμε ιδιαιτέρως την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να βρει διπλωματικές λύσεις για τις εντάσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Όπως είπε και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Πομπέο χθες «είναι ανώφελο να αυξάνεται η στρατιωτική ένταση στην περιοχή»», σημείωσε ο κ. Πάιατ σε σχετική ανάρτησή του στο twitter.

Grateful to see @NikosDendias before his trip to the United Nations @UN tomorrow. We greatly appreciate Greece’s resolve to find diplomatic resolutions to East Med tensions. As @SecPompeo said yesterday, “It is not useful to increase military tension in the region.” pic.twitter.com/0MzZScvU64

