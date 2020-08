Για πρώτη φορά εδώ και αρκετές ημέρες η σημερινή ειδησεογραφία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη για τα ελληνοτουρκικά.

Σε αντίθεση με τον πυρετό των εξελίξεων των προηγούμενων ημερών για την Ανατολική Μεσόγειο όπου το Oruc Reis συνεχίζει να πλέει εντός της παράνομης τουρκικής Navtex, φαντάζουν μάλλον υποτονικά τα όσα συνέβησαν σήμερα.

Ακόμα και σε διπλωματικό επίπεδο μένει να αποκρυπτογραφηθεί το επόμενο διάστημα αν το κοινό μήνυμα των Μέρκελ και Μακρόν για σεβασμό του διεθνούς δικαίου σηματοδοτεί νέες εξελίξεις στην περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση και σε αντίθεση με την ένταση των διεργασιών των προηγούμενων ημερών και εβδομάδων, αν μη τι άλλο οι σημερινές εξελίξεις σίγουρα δεν ήταν θορυβώδεις. Ενδεχομένως αυτό να οφείλεται και στο γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες περιμένουν τις «εκπλήξεις» που έχει υποσχεθεί ο Ερντογάν για αύριο και οι οποίες σύμφωνα με το Bloomberg ενδεχομένως να είναι ανακοινώσεις για αποκάλυψη ενεργειακού κοιτάσματος στη Μαύρη Θάλασσα.

Βέβαια η τουρκική έκδοση του Euronews υποστηρίζει ότι η έκπληξη Ερντογάν συνδέεται με ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου όχι στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά στη Μεσόγειο!

Η Άγκυρα και ειδικότερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας περιορίστηκε να δώσει νέες φωτογραφίες από τα πολεμικά πλοία που συνοδεύουν το Oruc Reis κάνοντας, κάνοντας λόγο για διεξαγωγή ερευνών στις «περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Οι φρεγάτες και οι κορβέτες των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων εξακολουθούν να παρέχουν αποφασιστική συνοδεία και προστασία στο ORUC REİS που διεξάγει έρευνα στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο» ήταν η λεζάντα των τουρκικών φωτογραφιών.

Frigates and corvettes of the Turkish Naval Forces continue to resolutely provide escort and protection to R/V ORUC REİS that is conducting research in the maritime jurisdiction areas of our country in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/YmPvWYichO

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020