Στην αναγκαιότητα να υπάρξει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο στην Ανατολική Μεσόγειο συμφώνησαν η καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ και ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στη συνάντηση που είχαν το απόγευμα της Πέμπτης τη γαλλική θερινή προεδρική κατοικία στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν.

Δεν θα γίνει ανεκτή η απειλή της κυριαρχίας κρατών-μελών της ΕΕ, συμφώνησε -υπό το πιεστικό βλέμμα του Μακρόν- η Γερμανίδα καγκελάριος, που επιδιώκει Ελλάδα και Τουρκία να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε, μετά το πέρας των συνομιλιών του με την Άνγκελα Μέρκελ στη γαλλική θερινή προεδρική κατοικία στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν, ότι στο θέμα της Ανατολικής Μεσογείου, η Γαλλία και η Γερμανία συμφωνούν στην ανάγκη να διαφυλαχθεί η σταθερότητα, ο σεβασμός στο (διεθνές) δίκαιο.

Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε ακόμη πως είναι απαραίτητη η αποκλιμάκωση της έντασης και ο σεβασμός της κυριαρχίας των κρατών-μελών της ΕΕ.

Πρέπει να έχουμε μια θετική ατζέντα προκειμένου να επαναδεσμευτεί η Τουρκία στη συζήτηση με την Ευρώπη, σημείωσε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε πως η διπλωματία χωρίς τις κόκκινες γραμμές δεν υπάρχει, αλλά και στρατιωτική ισχύς χωρίς διπλωματία δεν παράγει αποτέλεσμα.

Όπως τόνισε η στάση της Γερμανίας και της Γαλλίας είναι συμπληρωματικές η μία της άλλης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από την πλευρά της η Άνγκελα Μέρκελ τόνισε πως η Γερμανία έχει ταχθεί υπέρ του διαλόγου, αλλά δεν θα γίνει ανεκτή η απειλή της κυριαρχίας κρατών μελών της ΕΕ.

Je me réjouis du niveau d’engagement commun exceptionnel entre nos pays, tant sur le plan bilatéral, que sur le plan européen et international. Ensemble, nous sommes plus forts. https://t.co/zmOzK72dCi

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 20, 2020