Αντι-Νavtex εξέδωσε η Κύπρος σε χθεσινή Navtex της Τουρκίας, με την οποία παρατείνει την παρουσία του Γιαβούζ στο τεμάχιο 6 της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα με αντι-Navtex, που εκδόθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, στη Λάρνακα, η Κυπριακή Δημοκρατία ειδοποιεί ότι η Navtex, που εξέδωσε η Τουρκία αφορά «μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη δραστηριότητα του πλοίου γεώτρησης Γιαβούζ και των υποστηρικτικών προς αυτό πλοία στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Αυτή η ενέργεια, προστίθεται, «αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επηρεάζει τις διαδικασίες θαλάσσιας ασφάλειας και είναι επίσης ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η νέα Navtex έχει ισχύ μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2020, αφού η προηγούμενη είχε ημερομηνία λήξης 18 Αυγούστου.

Το Yavuz προχωρεί από τον Απρίλιο σε δραστηριότητες παράνομα, στο οικόπεδο 4 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου.

Για την έκδοση νέων NAVTEX από την Τουρκία είχαν προειδοποιήσει σήμερα τουρκικά ΜΜΕ, τα οποία διευκρίνιζαν ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τις διπλωματικές κινήσεις.

Η Navtex

TURNHOS N/W : 1036/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY BETWEEN 18 AUG-15 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E

34 06.13 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.