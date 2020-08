Κι όμως συναυλία έλαβε χώρα στη Βρετανία τηρώντας στο απόλυτο όλα τα μέτρα.

Βέβαια για να γίνει αυτό χρειάστηκε αρκετή δουλειά από τους διοργανωτές.

So this is a Sam Fender concert last night. Great that you can hear live music again. So why can’t non league football allow fans in. #LetFansIn pic.twitter.com/CSWVZYmReY

Ο λόγος για το πάρκο Gosforth όπου τοποθετήθηκαν 500 μεταλλικές πλατφόρμες, κάθε μια με το δικό της τραπέζι, καρέκλες και ψυγείο.

Η συναυλία ήταν sold-out, ενώ οι περίπου 2.000 παρευρισκόμενοι δεν έκαναν καμία «ζαβολιά» και παρέμειναν στη θέση τους καθ΄όλη τη διάρκεια της συναυλίας.

Sam Fender had a concert in Newcastle, England on what promoters called, the "world's first socially-distanced gig."

Are you here for this new concert experience? 🎫 pic.twitter.com/9k4dUUK1zx

