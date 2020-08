Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι, παρά τις ισχυρές ελπίδες για εμβόλιο, είναι πιθανόν να μην υπάρξει ποτέ πανάκεια για την COVID-19» και ότι ο δρόμος προς την κανονικότητα θα είναι μακρύς.

Περισσότερα από 18,14 εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο έχει καταγραφεί ότι έχουν προβληθεί από τον ιό και 688.080 έχουν πεθάνει, σύμφωνα με απολογισμό του Reuters.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους και ο επικεφαλής Εκτάκτων Καταστάσεων Μάικ Ράιαν καλούν όλες τις χώρες να ενισχύσουν τα υγειονομικά μέτρα, όπως η χρήση της μάσκας, η κοινωνική αποστασιοποίηση, το πλύσιμο των χεριών και η διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων.

«Το μήνυμα προς τους ανθρώπους και τις κυβερνήσεις είναι σαφές: «κάντε τα πάντα» », δήλωσε ο Τέντρος κατά την διάρκεια online συνέντευξης Τύπου στην έδρα του οργανισμού στην Γενεύη προσθέτοντας ότι η χρήση μάσκας πρέπει να γίνει σύμβολο αλληλεγγύης σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Κάποια εμβόλια βρίσκονται αυτήν την στιγμή στην φάση 3 των κλινικών δοκιμών και όλοι ελπίζουμε ότι θα έχουμε ορισμένα αποτελεσματικά εμβόλια που θα βοηθήσουν στην προστασία των ανθρώπων από την προσβολή. Ωστόσο, δεν υπάρχει πανάκεια αυτήν την στιγμή και ίσως να μην υπάρξει ποτέ».

"For now, stopping #COVID19 outbreaks comes down to the basics of public health and disease control.

Testing, isolating and treating patients, and tracing and quarantining their contacts.

Inform, empower and listen to communities. Do it all"-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 3, 2020