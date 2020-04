Στην κατάσταση της υγείας του βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος νοσηλεύεται από το βράδυ της Δευτέρα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, στο Λονδίνο, καθώς και στο «κενό» σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση του κράτους αναφέρθηκε ο εκτελών πλέον χρέη πρωθυπουργού, Ντομικίν Ράαμπ.

Όπως είπε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο Μπόρις Τζόνσον έλαβε κανονική θεραπεία με οξυγόνο και αναπνέει χωρίς άλλη βοήθεια. Ο ίδιος υποστήριξε πως ο βρετανός πρωθυπουργός «λαμβάνει την καλύτερη φροντίδα από την εξαιρετική ιατρική ομάδα», ενώ η κατάστασή του κατά τη διάρκεια της νύχτας παρέμεινε σταθερή.

Ο Ράαμπ χαρακτήρισε την εισαγωγή του Τζόνσον στη ΜΕΘ ως «σοκ για όλους, καθώς δεν είναι απλώς πρωθυπουργός, ούτε μόνο προϊστάμενός μας, αλλά συνάδελφος και φίλος μας».

«Είμαι βέβαιος ότι θα το ξεπεράσει γιατί, εάν υπάρχει ένα πράγμα που ξέρω γι’ αυτόν τον πρωθυπουργό, είναι ότι πρόκειται για μαχητή και αυτός θα μας οδηγήσει ξανά έξω από αυτή την κρίση σε σύντομο χρονικό διάστημα» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν υπάρξει διαφωνία στο υπουργικό συμβούλιο, ποιος θα λάβει την απόφαση, ο Ράαμπ απάντησε πως οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά στο υπουργικό συμβούλιο, όπως ίσχυε δηλαδή και πριν από την εισαγωγή του Τζόνσον στο νοσοκομείο. Υποστήριξε δε, πως όλοι έχουν «σαφή κατεύθυνση» από τον πρωθυπουργό.

Αναφερόμενος σε ενδεχόμενη αλλαγή στρατηγικής από το Ηνωμένο Βασίλειο στη μάχη κατά του κοροναϊού και αν έχει την εξουσία να προβεί σε μια τέτοια κίνηση, ο Ράαμπ τόνισε πως ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον του ζήτησε να τον αναπληρώσει «όσο κριθεί απαραίτητο».

Πρόσθεσε, πάντως, ότι η αρχή της ευθύνης του υπουργικού συμβουλίου εξακολουθεί να ισχύει.

