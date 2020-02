Κλιμακώνεται η ένταση στη Συρία με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει το χαμό δύο Τούρκων στρατιωτών στην Ιντλίμπ από αεροπορική επιδρομή. Το νέο αυτό επεισόδιο είναι βέβαιο ότι τορπιλίζει το διάλογο μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας.

Δύο Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν έπειτα από αεροπορική επιδρομή κοντά στην πόλη Ιντλίμπ της Συρίας, όπως ανακοίνωσε πριν λίγα λεπτά το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες και δεν ξεκαθαρίζεται αν η αεροπορική επιδρομή έγινε από δυνάμεις του Άσαντ ή ρωσικές.

