Την απόλυτη κόλαση βιώνουν οι κάτοικοι στις επαρχίες στη βορειοδυτική Συρία, οι οποίοι έχουν βρεθεί παγιδευμένοι σε ένα αιματηρό πεδίο μάχης χωρίς ελπίδα διαφυγής και έχουν αναγκαστεί να γίνουν πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα.

Στο νέο επικίνδυνο κεφάλαιο του πολέμου στη Συρία, εδώ και λίγες εβδομάδες οι δυνάμεις του Άσαντ και η Τουρκία έχουν σταματήσει να κρύβονται πίσω από τους συμμάχους τους – τη Ρωσία και τους Κούρδους οι μεν, τους Σύριους αντάρτες και τους τζιχαντιστές του ISIS οι δε – και έχουν έρθει σε ανοιχτή ρήξη η μία μετά την άλλη.

Η Δαμασκός προσπαθεί να βάλει χέρι στις επαρχίες του Ίντλιμπ και του Χαλεπίου, οι οποίες δεν βρίσκονται ακόμη υπό την κατοχή του καθεστώτος Άσαντ. Η Τουρκία προσπαθεί να σταματήσει την επέλαση των συριακών δυνάμεων σε μία περιοχή δίπλα στα σύνορά της και μάλιστα απειλεί με εισβολή στη Συρία.

Οι βομβαρδισμοί από συριακά και ρωσικά μαχητικά είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, ενώ οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών δίνουν και παίρνουν.

Syria's Idlib: where the dead have no peace and the living are running out of space to breath. #bbcnewsten pic.twitter.com/kK03BiEUqO — Quentin Sommerville (@sommervilletv) February 12, 2020

Στο παιχνίδι όλων αυτών των υπερδυνάμεων, συνεχή θύματα αποτελούν οι άμαχοι πολίτες της βορειοδυτικής Συρίας.

Το αποτέλεσμα στον κατατρεγμένο και εγκαταλειμμένο από τη διεθνή κοινότητα συριακό πληθυσμό είναι τραγικά: πάνω από 200 αμάχοι σκοτώθηκαν τον Ιανουάριο.

Μόνο τις 10 πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου, άλλοι 100 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους. Υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο από αυτούς είναι παιδιά.

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που οι διασώστες βγάζουν από τα συντρίμμια τρία παιδιά

Ένα νέο βίντεο από την επαρχία Ίντλιμπ αποτυπώνει τη φρίκη του πολέμου

Έπειτα από αεροπορικό χτύπημα των δυνάμεων του Άσαντ, οι διασώστες καταφέρνουν να βγάλουν από τα συντρίμμια ενός σπιτιού τρία κοριτσάκια, το ένα εξ αυτών μωρό.

Τα παιδιά είναι γεμάτα αίματα και σκόνη και κλαίνε γοερά, αλλά ευτυχώς είναι ζωντανά.

This is the moment three young girls are saved from the rubble in the aftermath of an airstrike in Idlib, Syria. 🔴 Warning, this video shows crying children with blood visible. Latest videos here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/vpCtUDhBjd — Sky News (@SkyNews) February 12, 2020

Δυνάμεις των ΗΠΑ σκότωσαν άμαχο

Στο παιχνίδι έχουν μπει και οι ΗΠΑ, οι οποίες στηρίζουν ανοιχτά πλέον την Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, μετακίνησης αμερικανικής στρατιωτικής αυτοκινητοπομπής δυνάμεις των φιλοσυριακών πολιτοφυλακών προσπάθησαν να σταματήσουν το κομβόι των ΗΠΑ.

Μαζί τους, ήταν και κάποιοι ντόπιοι Κούρδοι κάτοικοι που πετούσαν πέτρες στους Αμερικανούς στρατιώτες.

Η ένταση οξύνθηκε και τελικά ένας άμαχος πολίτης – ανήλικος 14 ετών, σύμφωνα με κάποιες πηγές – σκοτώθηκε από τα αμερικανικά πυρά.

The SAA prevented today a US convoy from crossing Khirbet Amo, south Qamishli, and the villagers supported the SAA and threw stones on the US patrol which shot & killed 1 civilian.

In the video, a civilian tells the occupation: "You cannot pass even if there are 100 agreements." pic.twitter.com/I2ehR4k47N — Kevork Almassian (@KevorkAlmassian) February 12, 2020

Μαρτυρίες εκτοπισμένων: «Ήταν σαν τη μέρα της κρίσης»

Δημοσίευμα του Al Jazeera συγκεντρώνει συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα.

Ο Μουάντ αλ-Αχμάντ εγκατέλειψε την πόλη Σαρακίμπ με την οικογένειά του.

«[Η Σαρακίμπ] έγινε πόλη φάντασμα. Φύγαμε με ένα ατέλειωτο «ποτάμι» από φορτηγάκια και αυτοκίνητα που πήγαιναν προς το άγνωστο. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι θα είναι η ημέρα της κρίσης». δηλώνει χαρακτηριστικά.

Η περιγραφή του κόβει το αίμα: «Ρωσικά και συριακά μαχητικά πετούσαν στον ουρανό, στοχεύοντας ό,τι κινείτο, ακόμα και τους ανθρώπους που εγκατέλειπαν τα σπίτια τους».

Ένας άλλος άνδρας διηγείται πώς εγκατέλειψε το σπίτι του, λέγοντας ότι «ήταν μία επίπονη και ντροπιαστική εμπειρία».

Καθώς δεν είχε αμάξι, αυτός και η γυναίκα του έδωσαν «όλη τους την περιουσία» για να στοιβαχτούν με εκατοντάδες άλλους ανθρώπους σε ένα φορτηγό που τους μετέφερε στην κοντινότερη ζώνη ασφαλείας στα βόρεια προάστια του Χαλεπίου.

Όταν με τη σειρά τους έφτασαν στους καταυλισμούς στα σύνορα, δεν υπήρχαν σκηνές. Πρόκειται για μία κατάσταση που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των εκτοπισμένων.

Η μεγαλύτερη μετατόπιση πληθυσμών στον 9χρονο εμφύλιο της Συρίας έχει καταγραφεί στο Ιντλίμπ τις τελευταίες 10 εβδομάδες

Οι μεγαλύτερες πληθυσμιακές μετακινήσεις στα εννέα χρόνια του αιματηρού εμφυλίου πολέμου έχουν καταγραφεί τις τελευταίες 10 εβδομάδες στην συριακή επαρχία του Ιντλίμπ.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μέσα σε 2 μήνες σχεδόν 700.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για γλιτώσουν από τις σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στις αντιμαχόμενες δυνάμεις.

«Από την 1η Δεκεμβρίου, περίπου 690.000 άνθρωποι μετακινήθηκαν από τα σπίτια τους στο Ιντλίμπ και τις περιβάλλουσες ζώνες», δήλωσε ο Ντέιβιντ Σουάνσον, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Πρόσθεσε πως: «πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό για μία τέτοια περίοδο, αφότου ξεκίνησε, προ εννέα ετών, η συριακή κρίση».

"Somebody feel our pain." Syrians are fleeing northern Syria as the govt and its allies continue to advance. Nearly 1M Syrians have been displaced in just two months. pic.twitter.com/aOxHhssQaC — AJ+ (@ajplus) February 11, 2020

Σύμφωνα μάλιστα με το Al-Jazeera, από τους 700.000 αυτούς ανθρώπους περίπου 100.000 εκτοπίστηκαν μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε.

«Είναι η ταχύτερα διογκούμενη μετατόπιση που έχει καταγραφεί στην χώρα», τόνισε από την πλευρά του ο Γενς Λέρκε, από το ίδιο γραφείο, ενημερώνοντας πως στην περιοχή του Ιντλίμπ είναι «η παγκοσμίως μεγαλύτερη συγκέντρωση μετατοπισμένων κατοίκων και απαιτείται άμεσα ένας τερματισμός των εχθροπραξιών, προκειμένου να μην μετατραπεί σε νεκροταφείο».

Άλλοι 280.000 άνθρωποι ενδέχεται να αναζητήσουν διαφυγή από τα αστικά κέντρα σε περίπτωση που οι εχθροπραξίες συνεχισθούν.

Γεμάτοι οι προσφυγικοί καταυλισμοί

Οι περισσότεροι από τους μετακινούμενους πληθυσμούς κατευθύνονται προς τα βόρεια της επαρχίας Ιντλίμπ, κοντά στη μεθόριο με την Τουρκία.

Από τα 17 εκατ. του πληθυσμού της Συρίας, τα 5,5 εκατ. ζουν ως πρόσφυγες στην ευρύτερη περιοχή—κατά κύριο λόγο στην Τουρκία—ενώ άλλα 6 εκατ. είναι πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους τη χώρα.

«Οι καταυλισμοί των μετατοπισμένων είναι υπερπλήρεις», τονίζει από την πλευρά της η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (HCR). «Πολυάριθμα σχολεία και τεμένη έχουν γεμίσει από μετατοπισμένες οικογένειες. Το να βρει κάποιος στέγη σε κάποιο, υπό κατασκευήν ακόμη, κτήριο, είναι αδύνατον σχεδόν», προσθέτει η ίδια υπηρεσία του ΟΗΕ.

Οι περισσότερες διεθνείς ΜΚΟ έχουν εγκαταλείψει τη Συρία, από τη στιγμή που άρχισε η επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης» της Τουρκίας.

Οι λίγες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους καταυλισμούς εκφράζουν την ανησυχία τους για τη συνεχή επιδείνωση της κατάσταση από την αρχή του μήνα, καθώς δέχονται χιλιάδες ανθρώπους σε καθημερινή βάση.

«Η κατάσταση είναι 20 φορές χειρότερη από πέρσι. Μέσα σε ένα χρόνο, 1.2 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν στη βορειοδυτική Συρία», είπε εκπρόσωπος συριακής ΜΚΟ.

Κοιμούνται σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός – Ελλείψεις βασικών αγαθών

Σκηνές δεν υπάρχουν πια στους καταυλισμούς στα σύνορα Τουρκίας – Συρίας, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να κοιμούνται στο ύπαιθρο.

Είτε στις σκηνές είτε έξω από αυτές, οι εκτοπισμένοι ζουν σε συνθήκες… κατάψυξης, καθώς αυτήν την εποχή, οι θερμοκρασίες στην περιοχή έχουν πέσει κάτω από το μηδέν.

Merna alhasan @AlhasanMahar: https://t.co/IKnkfdeU2q

Here_Idlib ..

Even the snow that should rejoice our hearts # kill us

#Assad_Russia_Terrorpic.twitter.com/zzb6FWbBSE — islamic world news (@EnMuslim2day) February 12, 2020

Αρκετοί είναι αυτοί που έχουν πεθάνει από το κρύο, ανάμεσά τους και παιδιά.

Παράλληλα, οι πρόσφυγες στους καταυλισμούς αυτούς είναι στο έλεος των αρρωστιών και της πείνας, καθώς υπάρχουν ελλείψεις σε βασικά αγαθά, όπως φαγητό, καθαρό νερό, φάρμακα, ζεστά ρούχα, σκηνές και καύσιμα.